Avanza el asfaltado en la Ruta 63: la Justicia desestimó el reclamo vecinal

La Justicia de Neuquén rechazó una medida cautelar presentada por un grupo de vecinos que intentaba frenar la obra de asfaltado en la Ruta 63, en el acceso a Villa Meliquina. El juez José C. Pusterla desestimó el pedido por considerar que no se acreditó un peligro inminente ni una vulneración de derechos que justificara paralizar el proyecto. Además, resaltó que los firmantes no son residentes permanentes de la localidad, lo que debilitó la legitimidad del reclamo.

El proyecto prevé la pavimentación de un tramo de 19 kilómetros entre la Ruta Nacional 40 y el kilómetro 20 de la Ruta 63, dentro del Parque Nacional Lanín . La obra es financiada con fondos provinciales y busca mejorar el acceso a la villa, promover el desarrollo turístico y facilitar la llegada de servicios básicos.

La Fiscalía de Estado consideró que el intento de frenar el avance de la obra fue “egoísta”, ya que los demandantes no habitan en la zona y actúan en función de intereses personales.

Desde el gobierno provincial aseguraron que el proyecto cumple con todas las normativas ambientales vigentes, cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental aprobado y con una Licencia Ambiental en regla, producto de un proceso iniciado hace más de una década, que incluyó una audiencia pública. El juez también descartó la verosimilitud del derecho invocado, al considerar que el proyecto no viola normas urbanísticas ni procedimientos administrativos.