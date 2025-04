“No existe riesgo eléctrico en el poste caído en Parque Norte” aseguró CALF

La empresa CALF (Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén Limitada) aclaró que el poste que se cayó en la zona de Parque Norte (en la calle Albardón a pocos metros de Avenida Argentina) no tiene electricidad. Por lo cual, no representa riesgo para las personas y las casas del barrio.

Cabe recordar que la caída de ese poste fue denunciado por los vecinos, que reclamaban su reparación.

“Nuestro personal ya se encuentra trabajando en la zona, y se prevé que entre esta noche y mañana (por el miércoles) se retirará por completo, junto a la línea de alumbrado público” aseguraron a través de ese escrito.

Además recalcaron “no hay riesgo eléctrico para personas ni viviendas cercanas, dado que la línea no está energizada. Tampoco existe riesgo de incendio, porque como la línea no está energizada no puede ocasionar cortocircuitos”.