Qué pasará en Cipolletti con el Tren del Valle: "Ni nación ni el sector privado quieren poner un peso"

El puente ferroviario ubicado sobre la Ruta 151 genera tensión entre Río Negro y el gobierno Nacional. Ante los recurrentes choques por parte de los camiones que no respetan la altura, el intendente Rodrigo Buteler anunció que Cipolletti no está en condiciones de afrontar esta inversión y que le corresponde a Vialidad a nivel país. No corre riesgo el funcionamiento del Tren del Valle.

El precio para resolver esta obra es de $4.000 millones, un presupuesto que ni Cipolletti ni la Gobernación de Río Negro disponen. En diálogo con Pancho Casado por AM550, Rodrigo Buteler, explicó: "Ni el estado Nacional ni las empresas privadas quieren poner un peso".

La negativa se desprendió de una reunión entre el intendente, autoridades provinciales y representantes de la Federación de Cámaras Empresariales vinculadas a Vaca Muerta-es decir el sector privado-.

Rodrigo Buteler, intendente de Cipolletti habló con Pancho Casado.

"Tenemos el proyecto para poder bajar un metro la Ruta a la altura del puente carretero. Pero el sector privado nos dijo que no tienen ningún interés porque no les atañe ni les beneficia", se lamentó Buteler, quien además explicó: "Las obras públicas en Rutas Nacionales las tiene que hacer Nación, pero no lo va a hacer".

El conflicto radica en que desde el municipio cipoleño y desde Provincia no se encuentran en condiciones de llevar a cabo esta particular obra. "No podemos sacarle dinero a las cosas que tenemos que resolver para dedicarle plata a cosas que no nos corresponden a nosotros", sentenció.

Continuidad del tránsito de camiones en la zona

"Ante la negativa de vialidad nacional y del sector privado estamos evaluando que planes seguir porque es una prioridad para la ciudad", explicó el intendente que, por ahora, evalúa cerrar el tránsito de camiones por debajo del puente carretero. "Tenemos todos los meses 3 o 4 camioneros que no leen las instrucciones de altura y chocan".

"Si no lo hace el Estado Nacional no lo hace nadie. Cipolletti tiene sus responsabilidades y sus urgencias. Es injusto para la gente que destinemos plata de cosas que no nos corresponde", se quejó el intendente en AM550.

Los camiones chocan el puente varias veces al mes.

Para solucionar esta temática el intendente ha decidido pausar el tránsito de camiones. Cada vez que hay un choque en dicho puente no solo se interrumpe el funcionamiento del Tren del Valle, sino que también se sobrecarga el tránsito del puente interprovincial que une Cipolletti a Neuquén. Sumado al conflicto que genera el camión varado en el lugar.

"La gente no logra entender que vialidad nacional no resuelva algo tan simple. Hay una falta de inversión en términos de rutas nacionales", sentenció.