La Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 comenzó a palpitarse con fuerza en Neuquén y uno de los anuncios que más entusiasmo genera entre vecinos ya es una realidad: está disponible la rifa oficial del evento, que permitirá participar por autos, una camioneta y premios tecnológicos durante las distintas noches del festival.

Desde la Municipalidad de Neuquén confirmaron que este año volverán los tradicionales sorteos que acompañan a la fiesta popular más convocante de la Patagonia. En total, se sortearán tres automóviles Toyota Yaris, una camioneta Toyota, además de cuatro motos eléctricas y cuatro monopatines eléctricos.

La iniciativa se impulsa de manera conjunta entre el municipio, el Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) y el Ente Provincial de Centros de Desarrollo, Exposiciones y Convenciones (ECyDENSE), con el objetivo de seguir potenciando el evento y sumar atractivos que fortalezcan la participación ciudadana.

Sorteos noche por noche en la Confluencia

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, explicó que los premios se repartirán a lo largo de toda la Fiesta Nacional de la Confluencia. Durante las primeras tres noches, se sorteará un automóvil Toyota Yaris por jornada, mientras que el último día llegará el premio mayor: una camioneta Toyota.

Además, cada noche habrá más oportunidades de ganar, ya que también se sortearán una moto eléctrica y un monopatín eléctrico, ampliando el número de premios y la expectativa del público que acompañe el festival.

Cómo comprar la rifa y cuánto cuesta

Las rifas ya se encuentran disponibles a través del sitio oficial de la Municipalidad de Neuquén, www.neuquencapital.gov.ar, donde se puede realizar la compra de forma online. Pasqualini detalló que el valor actual es de 50 mil pesos, pero que a partir del 1 de febrero el precio pasará a ser de 70 mil pesos.

La funcionaria destacó que el sistema digital permite acceder a opciones de financiación bancaria a través del Banco Provincia del Neuquén, lo que facilita la participación de más vecinos y vecinas.

En los próximos días, los premios serán exhibidos en el Museo Nacional de Bellas Artes, para que la comunidad pueda conocerlos de cerca y tomar contacto con los vehículos y premios que estarán en juego.

Modo Confluencia activado

Pasqualini recordó que en la edición anterior los grandes premios fueron ganados por cuatro mujeres, un dato que generó repercusión y aumentó el interés por la rifa. “Ya estamos en modo Confluencia y muy entusiasmados con todo lo que se viene”, aseguró.

Además, confirmó que las entradas para la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 ya están a la venta y adelantó que la próxima semana se dará a conocer la grilla completa de artistas por día, junto con nuevas sorpresas que se irán anunciando semana a semana.

Con sorteos millonarios, premios para cada noche y una fiesta que sigue creciendo año tras año, Neuquén se prepara para vivir otra edición histórica de la Fiesta Nacional de la Confluencia, donde la música, el encuentro y la posibilidad de ganar grandes premios vuelven a ser protagonistas.