La Fiesta Nacional de la Confluencia, el evento más destacado de la Patagonia, se prepara para recibir a todos los vecinos, garantizando el acceso y la participación plena de las personas con discapacidad. Como en cada edición, se ofrecerá un servicio de traslado puerta a puerta para quienes deseen asistir al predio de la Isla 132, además de un sector preferencial especialmente acondicionado para su comodidad.

Luciana De Giovanetti, secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, detalló que desde el inicio de la primera gestión del intendente Mariano Gaido, "la Fiesta se planifica y ejecuta con un enfoque de derechos humanos, generando condiciones de igualdad para que todas las personas puedan disfrutar del evento".

La funcionaria destacó que las personas con discapacidad pueden solicitar el traslado gratuito puerta a puerta, que incluye el transporte desde su domicilio hasta el predio de la Fiesta en el día y horario elegido, y su posterior regreso. "El traslado está disponible a través del bus rosa y los muni buses accesibles", indicó la funcionaria.

Para acceder a este servicio, los interesados deben comunicarse con anticipación al número 2996035018, especificando el día en el que desean asistir. Además, aclaró que cada persona con discapacidad puede contar con un solo acompañante durante el traslado. Para el traslado puerta a puerta estarán disponibles el bus rosa y los muni buses accesibles.

Sector exclusivo y cómodo

La Fiesta también ofrecerá un sector lateral de escenario exclusivo para personas con discapacidad, el cual estará elevado y contará con baños accesibles. Este espacio garantiza que todos los asistentes puedan disfrutar del espectáculo en condiciones de igualdad.

Además del servicio de traslado puerta a puerta, De Giovanetti recordó que todas las unidades del transporte público de pasajeros de Neuquén son accesibles. Aquellos que prefieran trasladarse en colectivo o vehículo particular podrán ingresar por calle Linares hasta Boerr, donde tendrán acceso a un bus interno que los llevará al sector correspondiente dentro del predio.

Por último, la secretaria resaltó que el sector destinado a personas con discapacidad no requiere una solicitud previa, lo que permite que todas las personas puedan acceder sin complicaciones. "Cada año, este sector se consolida como un verdadero éxito, garantizando que la Fiesta sea inclusiva y que todos puedan disfrutarla", concluyó De Giovanetti.