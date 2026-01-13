La Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 anunció la programación oficial día por día de su 13ª edición, que se desarrollará del 5 al 8 de febrero en el tradicional predio a orillas del río Limay, en la ciudad de Neuquén. Considerado el evento cultural más convocante del país, el festival volverá a reunir propuestas musicales diversas y transversales durante cuatro jornadas consecutivas.

La apertura del festival combinará referentes de la música popular y tropical. La grilla del jueves 5 incluye a Karina, Luciano Pereyra y a los históricos Los Berbel, representantes de la identidad cultural neuquina.

El viernes estará marcado por el pop y la música urbana. Subirán al escenario Luck Ra, Ángela Torres y FMK, en una jornada pensada para el público joven y los grandes éxitos actuales.

El sábado 7 reunirá a figuras centrales del rock. La programación incluye a No Te Va Gustar, La Beriso, Bersuit, Kapanga y a la banda neuquina Comodines, en una noche dedicada a distintos cruces generacionales del género.

Por último, el cierre del festival tendrá una fuerte impronta urbana con Trueno como principal figura. El artista encabezará la última jornada acompañado por Dillom, en una propuesta centrada en las nuevas expresiones de la música argentina actual.

Artistas emergentes y Pre Confluencia

En cada una de las jornadas se presentarán además proyectos seleccionados a través del Pre Confluencia, una instancia que promueve la participación de artistas emergentes locales y fortalece la escena cultural regional.

Entradas y modalidades disponibles

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Entrada Uno. A partir de este anuncio, el festival habilitó la venta de pases diarios, que se suman a las opciones ya disponibles:

Pase Diario

Entrada individual por día

Acceso a campo delantero

Ingreso diferenciado y prioritario

Sector de baños exclusivos

Área especial de food trucks

Photo opportunity exclusivo

Pase Confluencia

Entrada individual para los 4 días

Campo delantero

Ingreso prioritario

Sorteos por accesos a Meet & Greet

Baños exclusivos y sector gastronómico especial

Pack Familiar / Amigos

4 Pases Confluencia al precio de 3

Acceso válido para los cuatro días del festival

Las compras pueden realizarse en 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Confiable y en 3 cuotas sin interés con Visa y Mastercard del BPN.

Una experiencia integral en el sur argentino

Además de la propuesta musical, la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 contará con una amplia oferta gastronómica, stands de emprendimientos locales y espacios especialmente diseñados para el público, consolidando una experiencia integral en un entorno natural.