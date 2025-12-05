Neuquén inicia el fin de semana largo con 23% de reservas hoteleras confirmadas, un número que, según el secretario de Turismo Diego Cayol, anticipa una buena ocupación para los próximos días. La expectativa oficial es llegar al 50%, impulsado por excursiones dentro y fuera de la ciudad, salidas al río y visitas a bodegas, además de toda la oferta gratuita que la capital mantiene activa.

Cayol explicó (en diálogo con La Primera Mañana que se emite por AM550) que el municipio viene trabajando “fuerte, en colaboración con agencias de viaje”, para potenciar las actividades locales sin competir con el sector privado. El objetivo es que "el movimiento turístico tome volumen y que los visitantes encuentren opciones rápidas, claras y centralizadas desde el Centro de Informes Turísticos".

Este fin de semana habrá salidas programadas a olivares, viñedos y actividades acuáticas en el río, aprovechando un recurso “maravilloso” que, según el funcionario, permite ampliar la experiencia turística. El esquema combina el bus turístico, minibuses y la articulación con operadores privados que se encargan de las excursiones dentro del agua.

Además, se mantienen las propuestas gratuitas habituales: paseos a los miradores y recorridos urbanos, con salidas fijas a las 10.30 y a las 17. En el caso de los tours por bodegas, la municipalidad centraliza la demanda y las agencias se organizan para retirar a los turistas del Centro de Informes o directamente de los hoteles.

Cayol destacó que, pese a la competencia de actividades en localidades cercanas, Neuquén mantiene buenas perspectivas para el fin de semana, que además culminará con un evento clave.

Opciones en clave navideña: arranca “Capital Navideña” en Neuquén

El lunes, como cierre del fin de semana largo, se enciende el gran pino navideño frente al Monumento a San Martín, dando inicio a Capital Navideña, la propuesta con la que el municipio busca instalar a la ciudad como un punto fuerte para vivir las fiestas.

Habrá coros en vivo todos los fines de semana, el 13 y 14 se realizará Confluencia de Sabores con la Orquesta Sinfónica. También se sumará una carrera infantil con más de 2.000 chicos inscriptos, remeras y gorritos navideños. La ciudad se prepara para “vestirse de fiesta y poner en valor el espíritu de la Navidad”, remarcó Cayol.

Mirá la nota completa: