El Poder Judicial de la Provincia del Neuquén remitió a la Honorable Legislatura el Proyecto de Presupuesto correspondiente al ejercicio 2026 por un monto total de $389.456.141.857. El mismo fue elaborado acorde a los tres ejes estratégicos que orientan la actual gestión: garantizar el acceso a la justicia, profundizar la modernización institucional y fortalecer la comunicación con la ciudadanía/comunidad.

Estos ejes buscan consolidar una justicia cercana, transparente y comprometida con las necesidades de la comunidad, con una mirada federal que atiende de manera equitativa a todas las circunscripciones judiciales y promueve la presencia activa del Poder Judicial en cada punto del territorio Neuquino.

El proyecto presentado prevé un monto total de $389.456.141.857. Del total presupuestado, $358.886.000.000 se destinan a Gastos en Personal, mientras que $22.150.000.000 corresponden a Servicios No Personales, y $1.850.141.847 a Bienes de Consumo.

Se prevé una asignación de $6.570.000.000, que se distribuirá en dos grandes rubros. Por un lado, se destinarán $3.320.000.000 a Obras Públicas, que incluyen el Plan de Fortalecimiento de los Juzgados de Paz, las adecuaciones edilicias en las sedes de Neuquén, Cutral Có, Junín de los Andes y Chos Malal, y la continuación de la construcción del nuevo Edificio Judicial de Plottier. Asimismo, se gestionará financiamiento específico para otras obras de infraestructura judicial, no previstas en el presente presupuesto.

Por otro lado, $3.250.000.000 se destinarán a la adquisición de Bienes de Uso, principalmente equipamiento informático que permitirá avanzar en el proyecto de innovación integral de los sistemas de gestión judicial.

El presupuesto elaborado tiene por objetivo consolidar un Poder Judicial moderno, humano, eficiente y accesible, que acompañe el desarrollo provincial con criterios de equidad territorial, sostenibilidad institucional y uso responsable de los fondos públicos.