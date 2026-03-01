La fuerza política Primero Neuquén acompañó este domingo al gobernador Rolando Figueroa en la apertura del período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, en una jornada atravesada por el respaldo institucional y un marcado mensaje de continuidad del rumbo de gestión.

El intendente de la capital, Mariano Gaido, participó del acto junto a referentes y militantes del espacio, tanto dentro del recinto como en los alrededores del edificio legislativo, donde se hizo visible el acompañamiento al proyecto provincial.

Desde el espacio político remarcaron la importancia de sostener un modelo basado en cuentas ordenadas, eficiencia administrativa y planificación a largo plazo. En reiteradas ocasiones, Gaido ha subrayado que, en un contexto nacional complejo, Neuquén capital y la provincia lograron mantener equilibrio financiero y avanzar con inversiones significativas, transformando el ahorro en obras concretas.

La jornada dejó en claro la apuesta por la coordinación entre el gobierno provincial y el municipal como uno de los pilares del crecimiento sostenido. El trabajo conjunto fue presentado como una herramienta clave para impulsar infraestructura, desarrollo urbano y proyectos estratégicos que apuntalan la expansión productiva.

Durante el inicio legislativo se reforzó la idea de que el orden y la previsibilidad son condiciones centrales para atraer inversiones y generar oportunidades. En ese marco, se destacó que la articulación entre capital y provincia permitió avanzar con obras estructurales y mejoras en infraestructura vial, consolidando un esquema de gestión que combina equilibrio fiscal con inversión pública.

El concepto de “orgullo neuquino” atravesó el mensaje político del espacio, que volvió a plantear el desafío de profundizar el modelo de desarrollo en un escenario nacional adverso. Para Primero Neuquén, la clave está en fortalecer la institucionalidad y sostener el trabajo en equipo como motor del crecimiento.

La apertura de sesiones dejó así una imagen de alineamiento político entre provincia y municipio, con el foco puesto en consolidar un rumbo que, según señalaron, demuestra que es posible crecer con responsabilidad, planificación y compromiso colectivo.