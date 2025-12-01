Los destinos de la cordillera neuquina y rionegrina vuelven a imponerse con fuerza en la agenda de Brasil para la próxima temporada invernal. GOL Líneas Aéreas anunció que operará en el invierno 2026 con cuatro vuelos semanales directos entre San Pablo y Bariloche, lo cual significa una gran noticia para localidades cercanas como Villa La Angostura.

Esta ciudad neuquina se verá beneficiada con la llegada de los grupos de turistas brasileros a los espacios turísticos más elegidos, como el Cerro Bayo. Villa La Angostura vuelve a estar en el mapa de los visitantes, por los vuelos directos, la conectividad sin escalas y el interés en aumento de los brasileros por el país y su cordillera.

La localidad de Villa La Angostura depende de la conectividad aérea de Bariloche en cuanto gran parte de su turismo internacional, por lo cual la novedad de los nuevos vuelos fue celebrada. Cada uno de ellos significa más demanda y reservas que impactarán de lleno.

La actividad turística local destaca que la llegada de estos visitantes es clave ya que suelen quedarse varios días, tienen un gasto promedio superior al promedio nacional y valoran los servicios premium como hoteles, cabañas y propuestas gastronómicas.

Una de las propuestas más elegidas es el Cerro Bayo, elegido por su espacio seguro y tranquilo, que además cuenta con servicios para familias y debutantes, instructores de esquí bilingües y vistas excepcionales, únicas de la zona.

De esta forma, la aerolínea GOL refuerza su presencia en el país, mejorando la conectividad entre ambos territorios. Tanto de Brasil a Argentina como de Argentina a Brasil, los viajes facilitan la conexión y la venta de paquetes turísticos.

Los nuevos viajes serán cuatro veces por semana a Bariloche, del 26 de junio al 2 de agosto de 2026. Todos los servicios serán operados en Boeing 737 Next Generation, sin escalas y con la opción de viajar en GOL Premium Economy.