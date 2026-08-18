Clínicas y sanatorios privados de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Chubut suspenderán durante 24 horas la atención a afiliados del PAMI el próximo lunes 24 de agosto de 2026, según un comunicado firmado por prestadores de las cuatro provincias.

La medida alcanza a instituciones que, de acuerdo con el documento, atienden aproximadamente a 300.000 jubilados y pensionados de la región. Los prestadores sostienen que la decisión responde al deterioro de los valores que paga el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y a la falta de un acuerdo para recomponer los aranceles.

El conflicto no comienza con esta medida. Según los prestadores, desde hace dos meses ya existen restricciones en guardias, derivaciones y determinadas cirugías, mientras que los cupos establecidos por PAMI para algunas prestaciones ambulatorias agravan las dificultades de atención.

La suspensión será durante todo el lunes 24 de agosto

La decisión anunciada por las clínicas y sanatorios consiste en una suspensión total de la atención durante las 24 horas del lunes 24 de agosto para los afiliados de PAMI.

El comunicado no presenta la medida como un hecho aislado, sino como el resultado de varios meses de reclamos por la actualización de los valores contractuales.

Los prestadores aseguran que buscaron una recomposición progresiva de los aranceles, pero afirman que las respuestas recibidas hasta el momento no resultaron suficientes para revertir el deterioro acumulado.

Qué servicios podrían verse afectados

El alcance anunciado es particularmente amplio porque los prestadores hablan de una suspensión total durante 24 horas, a diferencia de las restricciones anteriores, que se concentraron en determinadas prácticas.

En el comunicado se mencionan como antecedentes las limitaciones en guardias, derivaciones y cirugías programadas, aunque será necesario precisar con cada institución cómo se instrumentará la medida y qué sucederá con las urgencias y emergencias.

Este punto resulta especialmente relevante para los afiliados de PAMI que tengan turnos, estudios, cirugías o prácticas programadas para el lunes 24.

El reclamo de las clínicas: 341% de inflación contra 143% de actualización

Uno de los principales argumentos de los prestadores está relacionado con la pérdida del poder adquisitivo de los aranceles.

Según las clínicas y sanatorios, durante los últimos dos años y medio se acumuló una inflación del 341%, mientras que los valores reconocidos por PAMI aumentaron 143%.

Los prestadores calculan, a partir de esa diferencia, una pérdida del valor real de los aranceles cercana al 75%.

El reclamo no apunta solamente a recuperar de manera inmediata toda la diferencia acumulada. El comunicado plantea que el objetivo es iniciar un proceso progresivo de recomposición que permita volver a sostener los costos de las prestaciones.

Los prestadores cuestionan el aumento previsto para 2026

El conflicto también se concentra en la política de actualización de PAMI durante este año.

Según el comunicado, en lo que va de 2026 el organismo comprometió un incremento de aranceles que, en términos reales, representaría aproximadamente un 6% y que sería percibido efectivamente en octubre.

Los prestadores sostienen que esto implica atravesar buena parte del año trabajando con valores correspondientes al período anterior.

Además, consideran insuficiente el ajuste posterior porque, de acuerdo con su planteo, representaría menos de una cuarta parte de la inflación acumulada.

El dato central del reclamo: los prestadores afirman que los aranceles de PAMI acumularon una actualización del 143% frente a una inflación del 341% en los últimos dos años y medio.

Un conflicto que ya tuvo restricciones durante 2026

La suspensión anunciada para agosto es un nuevo capítulo de un conflicto que se viene desarrollando desde comienzos de año.

En febrero, clínicas y sanatorios de las mismas cuatro provincias ya habían advertido sobre dificultades para sostener las prestaciones ante el atraso de pagos y la falta de actualización de los aranceles. En ese momento, las instituciones plantearon la posibilidad de restringir servicios.

Posteriormente, en abril, los prestadores profundizaron las medidas y comenzaron a suspender prácticas ambulatorias para afiliados de PAMI.

A comienzos de mayo, las clínicas resolvieron establecer una tregua y reactivar temporalmente los servicios hasta el 12 de mayo, a la espera de una respuesta sobre la recomposición de los aranceles.

El antecedente muestra que el problema no se limita a una protesta puntual: las restricciones fueron escalando durante 2026 y ahora los prestadores anunciaron una suspensión general de 24 horas.

El impacto alcanza a cuatro provincias y unos 300.000 afiliados

El conflicto tiene una dimensión regional porque los prestadores que suscribieron el comunicado trabajan para PAMI en Neuquén, Río Negro, La Pampa y Chubut.

Las instituciones aseguran que, en conjunto, atienden aproximadamente al 65% de la población de esta región dentro del sector privado y sostienen no menos de 10.000 puestos de trabajo directos.

La cantidad de afiliados potencialmente alcanzados por la medida es otro de los puntos centrales: el comunicado estima unos 300.000 jubilados y pensionados en las cuatro provincias.

En Neuquén, además, el conflicto con PAMI ya tuvo consecuencias sobre el sistema público. En marzo, el Ministerio de Salud provincial había advertido por el crecimiento de la cantidad de afiliados de la obra social que recurrían a hospitales y centros estatales: la cifra informada entonces superaba los 43.000 pacientes.

Las instituciones que adhieren a la medida

El comunicado está firmado por clínicas, sanatorios y otras instituciones privadas de las cuatro provincias.

Chubut: Clínica San Miguel, Clínica del Valle, Sanatorio de la Ciudad e Instituto Cardiovascular Rawson.

Clínica San Miguel, Clínica del Valle, Sanatorio de la Ciudad e Instituto Cardiovascular Rawson. Río Negro: Leben Salud, Hospital Privado Regional, Sanatorio San Carlos, Sanatorio Austral, Clínica Central, Clínica Viedma, Clínica Roca, Policlínico Privado, Sanatorio Juan XXIII, IMEPA, Policlínico Modelo, Clínica Cruz del Sur, Instituto Radiológico General Roca y Sanatorio Río Negro.

Leben Salud, Hospital Privado Regional, Sanatorio San Carlos, Sanatorio Austral, Clínica Central, Clínica Viedma, Clínica Roca, Policlínico Privado, Sanatorio Juan XXIII, IMEPA, Policlínico Modelo, Clínica Cruz del Sur, Instituto Radiológico General Roca y Sanatorio Río Negro. Neuquén: ADOS, Clínica Pasteur y Clínica Chapelco.

ADOS, Clínica Pasteur y Clínica Chapelco. La Pampa: Sanatorio Santa Rosa, Clínica Argentina, Clínica Modelo, Clínica Regional, Diagnóstico Integral Médico, Clínica Santa Teresita y Fundación Faerac.

¿Qué pasará con los afiliados de PAMI el 24 de agosto?

Por ahora, el comunicado confirma la suspensión total de la atención durante 24 horas, pero no detalla en profundidad el protocolo que aplicará cada institución frente a urgencias, emergencias, pacientes internados o tratamientos que no puedan ser postergados.

Ese punto debería ser precisado por los propios prestadores y por PAMI antes del lunes 24.

Para los afiliados, resulta especialmente importante consultar con anticipación a la clínica o sanatorio correspondiente si tienen turnos, cirugías, estudios o tratamientos programados para esa jornada.

También será relevante conocer si PAMI establece mecanismos alternativos de atención o si emite instrucciones específicas ante la suspensión.