La Municipalidad de Villa La Angostura informó que el servicio de agua potable se normalizaría entre viernes y sábado de esta semana. En un comunicado destacaron que el suministro se encuentra limitado desde el domingo 18 por la falla de una de las bombas de la central de bombeo de Quetrihué.

Esta disminución se mantendrá hasta que se realice el recambio de las máquinas que no están funcionando. Los equipos de reemplazo están en viaje hacia la localidad y se estima que lleguen antes del 23 de enero, lo que permitirá avanzar con las tareas para restablecer el funcionamiento normal del sistema.

El inconveniente técnico provocó la disminución en la presión del servicio, y algunos barrios tienen interrumpido el suministro. Los sectores más afectados son el centro y Las Balsas.

Desde la comuna local solicitaron realizar un uso responsable, solidario y consciente del agua potable, priorizando el consumo esencial hasta que el servicio se normalice por completo.

Destacaron también que está a disposición un camión cisterna para quienes requieran asistencia. Se lo puede solicitar comunicándose con la Secretaría de Servicios Públicos al 2944-241601 o al 2944-389275, indicando dirección, nombre y barrio para coordinar la ayuda.