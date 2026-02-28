La comunidad de Caviahue volvió a cruzar la puerta de la Escuela Nº 164 después del incendio que la había destruido por completo. El regreso no fue uno más. Fue una jornada marcada por el recuerdo de aquella noche y por la alegría de recuperar un espacio clave para la localidad.

Claudio Rebolledo, docente del establecimiento, contó en diálogo con Entretiempo por AM550 que vivieron un momento difícil de describir. “Fue muy emotivo encontrarnos de nuevo en ese lugar. Caviahue es una localidad pequeña y el vínculo con la escuela es muy fuerte”, relató.

Rebolledo es profesor y viaja todos los días desde Loncopué junto a otros colegas. “Somos unos 17 que hacemos ese trayecto. Hace 14 años que voy todos los días. Vi pasar promociones, historias, generaciones enteras”, explicó. Esa cercanía con las familias hizo que el impacto fuera aún mayor.

La noche del incendio

El fuego se desató cuando el edificio estaba vacío, lo que evitó consecuencias personales. Se perdieron libros, mobiliario y todo el material de trabajo. “Lamentábamos mucho la biblioteca, pero por suerte no había nadie adentro”, recordó el docente.

La causa fue accidental. Uno de los caños de evacuación de gases de la caldera se desplazó por el peso de la nieve. La caldera siguió funcionando y los gases a alta temperatura tomaron contacto con la madera. El fuego avanzó sin que pudiera ser controlado. Al día siguiente, los docentes viajaron igual. “Fuimos como todos los días. Verlo era devastador”, señaló.

Clases en otro edificio y reconstrucción

Tras el incendio, los tres niveles —inicial, primario y medio— se trasladaron al Hotel del ISSN para no interrumpir el ciclo lectivo. Durante ese tiempo mantuvieron contacto permanente con las familias y los alumnos, que habían vivido el incendio casi en primera persona.

En paralelo, se aceleraron obras que ya estaban en marcha. El edificio del CPEM, que estaba en construcción al momento del siniestro, se terminó antes de lo previsto y el nivel medio se mudó allí. Luego avanzó la reconstrucción de primaria y se consolidó la independencia del nivel inicial, que ahora funciona como escuela infantil rural.

Mientras tanto, la comunidad respondió con donaciones. “Recibimos muchísimos libros. Armamos cajas y preparamos todo para volver a montar la biblioteca en su lugar”, contó Rebolledo.

La entrevista completa: