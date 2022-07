El proceso que convierte una grabación en un hit

Por Hernán Di Menna

A lo largo de la historia se ha alabado muchas veces a cantantes de todo tipo de música que no suelen ser más que la persona que pone la cara. Rara vez se da protagonismo a estos artífices de la música: los productores musicales, Ellos son los encargados de hacer funcionar a las canciones, siendo parte fundamental por lo que respecta al sonido y creatividad.

Con las nuevas tecnologías sumadas a la creación musical, el trabajo del productor ha cambiado mucho y se ha convertido en una figura clave del proceso creativo de una canción o de una obra musical. Hasta el punto que, hoy en día, muchos productores musicales son auténticas estrellas.

Pero no siempre ha sido así. Hasta hace no tantos años eran figuras en segundo plano cuyo trabajo era poco conocido por el público. Con el tiempo han ganado influencia y, en algunos casos, se han convertido en artífices del éxito de canciones, grupos y artistas.

Una banda o solista contrata a un productor para que confirme, sume ideas y hasta modifique globalmente a un álbum. Que todo tenga un orden lógico y un concepto es la base de su trabajo. Aún si se elige que el caos sea el boceto.

Para ponerlo de forma simple, el productor musical es el equivalente a un director de una película. Son los que ponen el oído durante la mezcla y los arreglos de las canciones. Al tener una distancia con la obra que no logran tener los que la han creado, tienen una visión despojada de la valoración que puede darle el compositor. Esto le permite cortar una canción, sumarle una estrofa, destacar musicalmente un estribillo, o más radicalmente, cambiar el tempo de un tema. Contribuyen con su opinión sobre qué se toca, cuándo se toca y cómo se toca durante el proceso la grabación. Allí es donde entran. No están, en general, en la escena previa que es el nacimiento de la obra. La intervienen después y son contratados para eso.

Un productor musical se encarga, además, de un montón de detalles que van desde en qué estudio se hará la grabación, la gestión del presupuesto para contratar arregladores, músicos invitados y otras cuestiones necesarias para convertir una idea musical en algo real.

Incluso, estarán a cargo de la estética global de la obra, más allá del soporte donde se lance, sea cd, vinilo o formato streaming. Se ocupan del arte de tapa, nombre del álbum y de las canciones, el orden de los lanzamientos de las temas que van a promocionar en medios, redes sociales y plataformas digitales. Todo esto, además, deben lograrlo convenciendo tanto a las compañías y disqueras como a los artistas en cuestión. Es una tarea de persuasión que requiere de ganarse la confianza de los involucrados.

Los productores hoy en día dominan completamente las tecnologías digitales y se convierten también en autores: en muchos casos se encargan de crear ellos mismos una base para las canciones y buscan una colaboración con cantantes para añadir la voz a los temas.

Una producción para cada estilo

La producción musical varía mucho según el tipo de música. Generalmente, con la música clásica o el jazz se lleva a cabo una grabación y después se pasa a un soporte, sin realizar grandes cambios ni modificaciones en la música original.

La cosa cambia cuando hablamos de la música pop, urbana o electrónica. Entonces entra en juego la creatividad del productor musical, una tarea mucho más compleja. El trabajo se realiza en el estudio de grabación, donde se añadirán sonidos y efectos que el artista y los músicos no podrían hacer en directo.

Los primeros en sacar partido de la producción musical fueron grupos como los Beatles o los Beach Boys, añadiendo violines, sintetizadores, muestras de audio invertidas y otros efectos a sus canciones.

Hoy en día la producción musical ha cambiado mucho. La música actual está sacando mucho partido a la producción musical con medios digitales. Estilos como el trap, el rap, el reggaeton, el techno o el house no sonarían igual sin pasar por las manos de los productores musicales.

Fases de una producción musical

Planificación del proceso

Composición y selección de temas

Preproducción: creación del boceto de la canción y plasmado en dispositivo de grabación o partitura

Sumar arreglos

Programación de instrumentos virtuales: Tanto los que formarán parte de la mezcla final como los que servirán de guía para ser interpretados y reemplazados posteriormente

Grabación de instrumentos acústicos y eléctricos

Post-producción de sonidos: Modificación mediante efectos y otros medios de los sonidos ya grabados

Mezcla: Hacer convivir y sonar todas las pistas de la canción y crear una sólo archivo o pieza

Masterización: Retoque de ese último archivo

Ranking de los productores más influyentes de la historia

5- Bian Eno: es un compositor y productor musical inglés nacido en 1948 en Woodbridge. Conocido por tocar en el grupo de rock Roxy Music posteriormente hizo carrera en solitario siendo el precursor de la música ambiental: ha sido el productor de grupos como U2, Coldplay y David Bowie.

4-Rick Rubin: es un productor estadounidense nacido en 1963 en Nueva York. Famoso por sus trabajos con grupos de heavy metal y rap, fue el pionero en mezclar ambos géneros en lo que se conoció como nü-metal: considerado el mejor productor musical de las última dos décadas, ha trabajado con Red Hot Vhilli Peppers, Beastie Boys, Slayer, Linkin Park, Sistem of a Down y Metallica.

3- Phil Spector: fue un productor estadounidense nacido en 1939 en Nueva Yprk. Es conocido por el creador del “muro de sonido”, un tipo de acompañamiento creado en los años 60 que a base de introducir multitud de instrumentos cambió la música para siempre. Fue el creador de grupos como The Ronnetes y ha colaborado con bandas como The Beatles, Beach Boys y John Lennon.

2- Quincy Jones: es un productor estadounidense nacido en 1933 en Chicago. Es conocido por haber producido los mejores discos de Michael Jackson (Off the Wall, Thriller y Bad) los más exitosos de la historia del pop, aparte de haber trabajado con otros artistas como Frank Sinatra, Marvin Gaye o Steve Wonder.

1- George Martin: fue un productor nacido en 1926 en Londres. Conocido como el quinto beatle por la importancia que tuvo en el grupo, fue el encargado de producir todos los discos de la banda de Liverpool (salvo el último que lo hizo Phil Spector) siendo un innovador en la técnica de grabación. También ha realizado trabajos para cine y televisión siendo considerado como el mejor de la historia por colegas y artistas.