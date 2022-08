El mejor alfajor triple del mundo es patagónico

Por Ceci Russo

Desde Bariloche

Almendra Guillier Riquelme, tiene 33 años, desde la chacra familiar en El Hoyo, rodeada de nogales, almendros y avellanos, desde hace dos años elabora delicias, combinando el amor por la cocina con los sabores patagónicos e ingredientes naturales. A base de esa receta, lleva adelante su emprendimineto, Chacra Los Retamos, la cual fue reconocida en el Mundial de Alfajores por realizar el mejor triple, una “bomba” bañada en chocolate y rellena de dulce de leche y dulce de frambuesa.

Mise en place

Almendra, si bien es de El Bolsón, estudió cocina en la Escuela de Gastronomía de Bariloche. Luego de varios años trabajando en restaurantes, hoteles y despachar servicios de 200 platos, decidió volver a la Comarca para dedicarse a otros oficios. En mayo del 2020, “por estar en casa encerrada y sin saber qué hacer”, dice, volvió a cocinar “unas cositas” que le darían mucho más que felicidad.

“Yo soy cocinera y muy dulcera. Empecé a hacer un producto que yo quería comer, un alfajor que tuviera mucho dulce de leche, con un chocolate rico, algo de mejor calidad. Comencé haciéndolo como algo para mí y compartir con mi familia y amigos; les mandaba a sus casas o si me los cruzaba en algún lugar, se los daba. En ese momento de tanto encierro fue como un acercamiento”, recuerda.

“Como me decían tanto que estaban buenísimos y me encargaban por docena, empecé a hacer cada vez más, a cambiar los productos, a probar recetas nuevas, sabores y no pude parar nunca. Es constante crecimiento y lo que me hace feliz es que todo es en base a la respuesta que tengo de la gente”, cuenta.

Sobre su vuelta a la gastronomía, menciona que “inconscientemente tenía una cosa que me alejaba de lo que en realidad amo, estaba en búsqueda de algo de más, con mayor independencia. Con los alfajores me pasa que no sólo amo hacerlos sino que no tengo límites de crecimiento. Tengo un emprendimiento a mi cargo y es un desafío constante”.

Volver a lo natural

Chacra Los Retamos está ubicada en la localidad chubutense de El Hoyo, y el emprendimiento lleva el mismo nombre. Pertenecía a los abuelos de Almendra.

“Nosotros nos criamos teniendo esa chacra pero nuestra casa estaba en El Bolsón por una cuestión de escolaridad y de trabajo de mis padres. Recién empezamos a desarrollar actividad ahí hace 10 años, cuando nos mudamos allá. Mis padres, cuando nos fuimos de la casa paterna, empezaron a meterle a la chacra”, comparte.

Así, mientras su papá –apicultor– produce miel y la pone a la venta, Almendra se nutre de los frutales, almendros, avellanos y nogales para elaborar sus productos de manera natural.

“No apuntamos a nada comercial, es como que tenemos una huerta familiar, dos ovejitas, y eso; es más para autoconsumo. No tenemos capacidad para producción masiva. Es otro nivel productivo y de trabajo”, explica. “Es una chacra familiar y orgánica”.

Y agrega: “Yo uso lo que crece ahí para mis productos. A esa escala está bueno el aprovechamiento que tengo para los alfajores”.

Somos mundial

El primer campeonato mundial del alfajor se llevó a cabo en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires a principios de agosto y participaron 150 fabricantes de todo el mundo, con 350 muestras en total. El mejor de todos fue Milagros del Cielo, un producto marplatense a base de licor. Sin embargo, otros 46 emprendimientos resultaron ganadores en 15 categorías diferentes, entre ellos Chacra Los Retamos, que se llevó el oro en la categoría “Mejor Alfajor Triple”.

Almendra, emocionada y sorprendida, confiesa: “me presenté más que nada para participar. Hago alfajores hace dos años, me considero un emprendimiento chico y no esperaba el premio”.

“Yo me presente por una acorazonada, porque empecé a ver en redes sociales y en medios de comunicación que se hacía este primer mundial y me empezaron a llegar mensajes, de mis clientes y gente conocida, para que me presentara porque les encanta mi producto, saben del trabajo y el esfuerzo que pongo. Entonces fue sentir que quería participar y tener todo ese empuje”, narra.

Allí, un jurado integrado por chefs, periodistas, influencers y hasta especialistas en análisis sensorial realizó una cata a ciegas para destacar los mejores alfajores del mundo. ¡Tarea envidiable por los más golosos!.

Tras seleccionar tres productos por cada categoría, los resultados fueron publicados en el sitio web oficial del certamen. Y, para muchos, como Almendra, fue una sorpresa.

“La verdad es que me enteré un día después (se ríe). Me llegaron mensajes de felicitaciones de gente que yo no conozco, solicitudes de Instagram, me querían hacer notas; incluso una revista quiere hacer un maridaje de mi alfajor con una cerveza. Y yo no entendía nada porque sólo había visto al ganador final del mundial, a Milagros del Cielo, y lo dejé ahí. Después entré a la web, leí el listado completo y cuando vi que tenía medalla de oro me quedé mirando en shock, no entendía nada”, explica.

Conquista de sabor

Chacra Los Retamos ganó en su categoría con un alfajor triple que tiene una galletita de cacao, y de relleno lleva una capa de dulce de leche y otra de dulce de frambuesa orgánico. Y tiene una cobertura de chocolate semiamargo.

Además de esta delicia galardonada, Almendra cuenta que “tenemos el clásico de dulce de leche, que puede ser blanco o negro, y de dulce de leche con nueces. También, hago uno que es una mousse de chocolate con avellanas, otro con relleno de frambuesas (muy pedido por el turismo), y uno con dulce de leche y corazón de frambuesas, el alfajor favorito de los locales porque la gente de la Comarca siempre quiere que haya dulce de leche en el alfajor. Hasta el momento era la estrella; ahora lo es el triple (se ríe)”.

Y añade: “Ahora estoy haciendo una alfajor sin gluten, con harina de almendras, como una opción bastante aceptada porque hay mucha gente queriendo comer saludable o buscando una alternativa sin dejar de comer cosas ricas”.

“Buscamos hacer algo rico, algo clásico, como es la golosina del alfajor, pero mostrando lo que tenemos acá, los sabores de la Patagonia, y por eso usamos nueces, avellanas. También lo que hago son bombones de nueces con dulce de leche y chocolate, conitos y tabletas de chocolate”, expresa.

Luego de conquistar el Mundial y llegar al podio de los alfajores triples, Almendra asegura que está con ganas de probar sabores nuevos y con un proyecto para que sus productos estén disponibles en todo el país: “Es muy lindo que nuestra chacra, nuestra producción orgánica y los alfajores que en la zona son muy valorados, que este producto que es tan genuino e identificativo de la Patagonia, se pueda conocer en el resto del país. Este reconocimiento que obtuve me abre puertas y me da el impulso para arrancar con esto que estaba buscando”.