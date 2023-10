Abuelo, hijo y nieto de Neuquén fueron juntos a votar.

Hoy domingo 22 de octubre se están celebrando las elecciones presidenciales en todo el país. Las 24 provincias de la Argentina eligen presidente, vice y diputados. Al finalizar la jornada, la argentina sabrá quiénes serán los candidatos electos, que tendrán a su cargo la conducción del país por los próximos 4 años.

Durante la jornada, que se extenderá hasta las 18 hs, todos los ciudadanos argentinos deberán asistir a las escuelas para depositar su voto en las urnas y, como en cada elección, dado que se trata de un suceso masivo y trascendental para el país, las historias de color no tardan en aparecer.

Como ésta: el caso de una familia que hoy vivió un momento muy especial. Ellos son los Fiorio, una familia de nacidos y criados en la ciudad de Neuquén. Este mediodía el abuelo, su hijo y nieto tuvieron la oportunidad de ir juntos a votar. Ellos son Néstor de 87 años, radicado en nuestra ciudad hace más de 50 años. Su hijo, Maximiliano Fiorio de 43, y de Lautaro, hijo y nieto, de 16 años, quién votó por primera vez.

Lautaro pudo hacerlo dado que, por la ley de voto joven, a partir de los 16 años, todos los habitantes del país pueden elegir las autoridades nacionales. Antes de esta ley se podía votar recién a partir de los 18 años.

Lautaro, tiene 16 años y votó por primera vez junto a su abuelo de 87.

La curiosa y emotiva situación sucedió en la Escuela N° 2 de la ciudad de Neuquén, donde los 3 hombres de la familia tenían la misma mesa para votar. Y la foto lo dice todo: tres generaciones juntas en una misma intención de dejar plasmada en las urnas la ilusión e intención de que la Argentina sea un país que tenga oportunidades para todos.

UNA BUENA IDEA

“La idea fue de Maximiliano, que quería poder votar junto a su hijo y su papá y generar un momento histórico y único para la familia. Habían querido hacerlo para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de agosto, pero Lautaro se había olvidado el DNI. Para esta oportunidad, se aseguraron de que todos tuvieran su documento y fueron. Cuando llegaron, el presidente de mesa los reconoció y celebraron este hecho. Primero votó Maxi, después Lautaro y ultimo Néstor”, contó Analía, hermana de Maxi.

Por su parte, Lautaro contó cómo se sintió durante si primera vez en las urnas y dijo: “Le pregunté a mi papá cómo se hacía y el me explicó todo. Y, si bien es algo fácil, me sentía nervioso por el hecho de ir a votar por primera vez. Y haberlo hecho con mi papá y mi abuelo, es algo que me hace sentir feliz. Es difícil de explicar, pero sino como que estoy escribiendo parte de la historia de una nueva generación”.

Los Fiorio fueron juntos a votar. Tres generaciones apostando al futuro.

El abuelo, también tuvo sus propias impresiones. Al respecto Néstor, dijo: “esta fue una experiencia única en la vida y, por lo tanto, me siento muy contento y satisfecho”. Y, a su tiempo, el varón del medio de esta historia concluyó: “La verdad es que estoy muy emocionado de poder vivir esta jornada con mi papá y mi hijo que votaba por primera vez. Yo recuerdo mi primer voto y desde mi segunda votación, siempre voy con mi papá a votar. Ahora, completamos el casillero con mi hijo. La verdad que es muy emocionante para mí. Tengo amigos que ya no tienen a sus papás entonces yo siento que es una suerte para mí poder haber ido los tres a cumplir con nuestro deber democrático. Estoy muy agradecido”.