Conservar y proteger es la misión de estos héroes sin capa ni espada

¿Sabías? La Argentina tiene 42 parques nacionales, 7 reservas, 6 monumentos naturales y muchas más áreas protegidas por ley. Son más de 18 millones las hectáreas dentro del territorio nacional que están bajo cuidado de estos hombres y mujeres que a diario conservan nuestros ecosistemas.

Así lo indica la Ley 22.351 que dice: "El control y vigilancia de los Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales (...) estará a cargo del Cuerpo de Guardaparques Nacionales como servicio auxiliar y dependiente de la Administración de Parques Nacionales, a los fines del ejercicio de las funciones de policía administrativa que compete al organismo".

Guillermo D' Oliveira tiene 62 años y hace 32 que trabaja como Guardaparque en el PArque Nacional Lanín.

Como agentes de conservación, los guardaparques tienen un rol fundamental en el control y la vigilancia de los recursos naturales. Dado su extenso conocimiento del territorio que custodian, no solo atienden a los visitantes y a las comunidades locales. También colaboran activamente con investigaciones científicas y son una pieza clave en las tareas de prevención de incendios y en educación ambiental de cada región.

En ese marco es que, a través de las diversas funciones que cumplen dentro de las áreas protegidas de nuestro país, son verdaderos guardianes de la conservación del patrimonio natural y cultural.

MI OFICINA ES EL PARAÍSO

Guillermo D' Oliveira tiene 62 años y hace 32 que trabaja como Guardaparque Nacional. Este hombre, oriundo de Buenos Aires, cuenta que desde pequeño siempre sintió un gran interés por la naturaleza hasta que encontró el camino, ¿o el destino? “En un momento de mi vida decidí hacer un cambio e irme a vivir a la cordillera. Ahí conocí lo que eran los parques nacionales y este trabajo. Entonces me anoté en la escuela de Guardaparques y así empecé”, recuerda de sus inicios. Actualmente vive dentro del Parque Nacional Lanín (PNL), donde se desempeña en la Seccional Lolog. Allí está a cargo de la Delegación Centro del PNL.

Sobre lo bueno de su trabajo, Guillermo asegura: “Este trabajo tiene muchas cosas gratificantes como cuando podés colaborar con la búsqueda de alguna especie de valor; o cuando ves que las personas que visitan el parque disfrutan de una experiencia realmente enriquecedora”. Y, aprovecha para sumar a la lista de cosas lindas de su trabajo, poder colaborar con la protección de especies en peligro como el huemul; o cuando, por ejemplo, tuvo la oportunidad de fotografiar un Gato Huiña, pequeño felino que habita la patagona y es muy difícil de ver. O, sin ir más lejos, cuando suceden cosas como la que pasó hace un par de días, cuando en la zona sur del PNLL brigadistas del ICE Lanín tomaron registro de un Monito de Monte.

Monito de Monte, un marsupial nativo de los bosques andino patagónicos en peligro de extinción. Fotos: PNL

“Este laburo es una cuestión de vocación, es una formad de vida”, dice Guillermo que disfruta de su vida en el medio del campo. “Acá en la seccional, me levanto todos los días en un área sumamente agreste, en medio de un boque de raulí único, una especie endémica de esta zona. Y me levanto con ese silencio, lluvias o nevadas. Y ahora, que me toca coordinar un área muy extensa, viajo a Junín de los Andes, al volcán Lanín, al Huechulaufquen, todo en un marco natural hermoso donde todos los días te encontrás con algo maravilloso”, relata a Mejorinformado.

Así es la vida de este guardián de nuestros bosques que también trabaja en pos de una vinculación armoniosa con las comunidades mapuche, con pobladores criollos y todas personas que viven en este Parque Nacional o en sus inmediaciones.

Los guardaparques también trabajan de forma interinstitucional, como en este encuentro en el que se reunieron integrantes del Parque Nacional Lanín, las Comunidades Mapuches y la UNCO.

Guillermo destaca que cada vez más gente se vuelca a los entornos naturales, y que la naturaleza también es un espacio de disfrute espiritual. “No en todos los lugares existen parques naturales con extensiones como estas que son únicas, con esta biodiversidad. Por eso, para muchas personas visitar estos lugares también es algo enriquecedor desde lo espiritual”, reflexiona.

Para este experimentado guardaparques trabajar en un lugar como Neuquén es una suerte. “Soy un agradecido por mi laburo, por la provincia en la que trabajo, con su gente, su cultura y sus medios naturales. Es una alegría y un orgullo poder estar acá a haciendo lo que amo”. Y, después de 32 años en el ruedo, solo tiene un simple mensaje que dejar: "Cuidar. Hay que cuidar estos lugares porque son de todos. Y la gente tiene que apropiárselos, sentirlos propios para cuidaros”, concluye.

DÍA ESPECIAL

“Desde la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur hasta la provincia de Jujuy, el cuerpo de guardaparques nacionales, compuesto por mujeres y hombres, trabaja desde el año 1934 en la conservación y el cuidado de nuestras áreas protegidas”, informaron desde la Administración de Parques Nacionales (APN), antes llamada Dirección de Parques Nacionales, creada un 9 de octubre del año 1934 con la sanción de la Ley N° 12.103.

En ese momento, se formó el Cuerpo de Guardaparques, cuyos integrantes tenían por misión el cuidado de la valiosa biodiversidad natural y cultural de los territorios nacionales establecidos como Áreas Naturales Protegidas. Desde entonces, hasta ahora la Argentina tiene una larga y reconocida trayectoria en el cuidado de sus áreas naturales.

Estos hombres y mujeres, que hoy celebran su día, rinden honor a su vocación todos los días, cada mañana que salen a recorrer el territorio ante las condiciones climáticas más extremas, en cada una y todas las formas de vida que cuidan y respetan, en cada información que aportan. Como solemos decír en fechas especiales, su día, es todos los días.