Boca, en la cima de la vergüenza: otra eliminación, más bronca y un futuro en llamas

Cuando parecía haber tocado fondo, Boca encontró una pala. Cayó 2-1 ante Atlético Tucumán en los 32avos de la Copa Argentina y sumó otro papelón en una racha que ya se ubica entre las peores de su historia. Eliminado en primera ronda del Mundial de Clubes, sin triunfos en la Liga Profesional y ahora sin Copa Argentina, el equipo de Miguel Ángel Russo es un barco a la deriva. Y los hinchas ya no aguantan más.

La bronca explotó en redes sociales apenas se consumó la eliminación. Los apuntados: todos. Desde Cavani, que volvió a mostrar una versión fantasmagórica, hasta Juan Román Riquelme, presidente y principal blanco de las críticas por un proyecto que hace agua por todos lados. El equipo no juega, el DT no gana y el club, encima, compromete su clasificación a la próxima Copa Libertadores. Si no logra el boleto, será la tercera vez consecutiva que el Xeneize quede afuera del torneo más importante del continente. Impensado hace algunos años. Hoy, una posibilidad concreta.

El dato es alarmante: en su tercer ciclo al frente del equipo, Russo lleva seis partidos sin conocer la victoria. Empates ante Argentinos y Unión en el torneo local, y eliminaciones en dos competencias clave. ¿El equipo? Sin identidad, sin reacción y con decisiones que sorprenden a propios y ajenos. Como la inclusión de Fabra, a cinco meses de irse libre, en lugar de Blanco, uno de los pocos que había mostrado algo de rebeldía.

Desde el arranque, Boca fue una invitación al desencanto. Atlético Tucumán no quiso la pelota, pero tampoco la necesitó. Salvo algún intento esporádico de Paredes y alguna aparición errática de Velasco, el equipo mostró una imagen deslucida, sin conexión ni ideas.

Y lo de Cavani fue otra vez preocupante. En cinco situaciones claras, no hizo diferencia. En la primera ni remató; en la segunda, definió al bulto; en la tercera, al cuerpo del arquero; en la cuarta, desperdició un penal en movimiento; y en la quinta, apenas empujó una pelota servida por Merentiel, que terminó siendo el único con fuego real en el área.

Apenas la vergüenza deportiva de Merentiel y el empuje de Paredes le alcanzaron a Boca para descontar. Muy poco para un club de su tamaño, que en este 2025 todavía no logró ganar un solo partido y sigue escribiendo capítulos de una novela que, hasta acá, es puro fracaso.

La imagen final lo resumió todo: Russo solo, en el banco, con la mirada perdida. Sin reacción, sin respuestas. Como su equipo. Como el club.