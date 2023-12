Cuáles son los electrodomésticos que consumen más energía

Luego de los anuncios por parte del Gobierno nacional de disminuir los subsidios al servicio de energía eléctrica, los argentinos buscan diferentes estrategias para ahorrar en el consumo. Contrario al pensamiento de la mayoría de las personas, existen electrodomésticos que siguen consumiendo energía a pesar de estar desconectados. Esto sucede porque permanecen conectados a una fuente de poder.

Según un informe elaborado por el Departamento de Energía de Estados Unidos, hay tres dispositivos que consumen energía aún estando en modo apagado, espera o "stand by".

Los productos son:

- Decodificadores

- Computadora portátil

- Computadora de escritorio

Otros artefactos que se pueden mencionar son: cafeteras, consolas de videojuegos, microondas, cargador de celular.

Se ha conocido que los electrodomésticos como los televisores, los decodificadores, los microondas, las consolas de videojuegos, los computadores, los cargadores, entre otros, son capaces de consumir entre el 5 % y 8 % de energía si están conectados y no están siendo usados

Algunos consejos para ahorrar energía eléctrica

Apagar las luces cuando no sean necesarias, aprovecha al máximo la luz del sol, cambiar los bombillos tradicionales por luces LED, usar correctamente los electrodomésticos y verificar el desempeño energético de cada uno, no cargar los dispositivos móviles por un tiempo mayor al indicado, desenchufar los electrodomésticos que no se estén usando, mantener la infraestructura eléctrica del hogar en óptimas condiciones.

Los aparatos electrónicos consumen, en una casa promedio, alrededor de 1,6 kilovatios diarios. Este gasto representa entre el 5% y 10% del consumo total de energía de una casa.

Según reseña el Ente Provincial Regulador de la Energía en Argentina, “para reducir la corriente vampiro, una opción son los tomacorrientes múltiples que pueden apagarse, y los que tienen sensores de presencia que inhabilitan los dispositivos innecesarios, obstruyendo el paso de energía”. Otra opción más práctica consiste en simplemente desconectar los aparatos eléctricos cuando no están en uso.