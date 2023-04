Lo vio descalzo caminando por la calle y le regaló sus zapatillas

Un joven emocionó a los usuarios de redes sociales al compartir el momento en el que le regalaba su par de zapatillas a un cartonero que estaba descalzo y se encontraba trabajando. El hecho sucedió el sábado pasado fue grabado por su pequeña hija con un celular y luego se viralizó.

El protagonista de este gesto solidario, poco habitual, es Gastón de 41 años, quien iba a la casa de su mamá en Rosario cuando vio al hombre juntando cartones en su carrito. Esto era algo que no podía dejar pasar, por lo que frenó su auto, se sacó las zapatillas que tenía puestas y se las regaló.

“Me daba miedo incomodarlo, pero bajé y con mucho respeto le pregunté cuánto calzaba, justo me dijo 41, lo mismo que yo. Le dije que se las regalaba. Primero me dijo que no y se le llenaron los ojos de lágrimas”, contó Gastón a los medios de comunicación.

“Cuando se las di me empezó a agradecer y me dijo que era una gran persona y que Dios me lo iba a devolver. Para romper con las cosas melancólicas, le dije que yo también era de Central, porque el hombre tenía puesta una camiseta del Canalla, y me quiso regalar su camiseta”, comentó Gastón, aclarando que no aceptó el regalo.

El momento en que Gastón regala sus zapatillas.

Además, contó que “uno como ciudadano no puede hacer mucho, pero lo que intenté hacer es darle una luz de esperanza. A veces van caminando por ahí y la gente los esquiva, quise darle un poco de afecto”.

También, relató que el gesto quedó filmando sin que él lo supiera, ya que su Martina su hija de 10 años, fue la encargada de retractar lo sucedido. “En su momento no quise dejar ningún mensaje”, indicó. Hablando de Marti, contó que “ella tiene inculcado los valores de solidaridad, de empatía, de saber que las cosas cuestan, de que algunas personas no tienen las posibilidades que uno tiene, y desde chiquita ella lo vive así”.

Gastón recuerda que fue a la ferretería a hacer unas compras y que la gente lo miraba, sorprendida, porque andaba descalzo. Como un rato antes él vio, incrédulo, a ese hombre caminar sin nada en los pies sobre el asfalto.