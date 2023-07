“Viaje mágico a París”, una obra de teatro patagónico

Love is in the air… Margarita y Gerard son conejos. Ella está enamorada y nunca se animó a hablarle. Pasan cosas (muchas cosas) y terminan viajando a París en globo aerostático. Esta es la historia de “Un viaje mágico a París” -obra de teatro dirigida por Ailén Morales y realizada por la productora neuquina Brú Media- que se estrena hoy con una propuesta maravillosa: sobrevolar culturas, conocerse y hacer propios aprendizajes para toda la vida.

¿Llegarán a París nuestros enamorados? Quienes quieran saber el final de esta historia tienen una cita para agendar: hoy, mañana y pasado en el Espacio DUAM (dos funciones diarias, a las 16 y a las 18 hs.) o el 18 de julio en el Complejo Cultural Cipolletti.

La obra cuenta con la coreografía de Bianca Cinquegrani y los protagonistas son la actriz Agostina Palladino y el actor y bailarín Pablo Benegas. El elenco se completa con dos conejos gigantes que le aportan magia a la historia.

La puesta en escena es monumental. Miguelina Orlando, de Bru Media, anticipa que “vamos a tener un escenario de 1 metro de altura por 14 de largo, una caja negra, sonido e iluminación. Además, nuestros camiones ya están cargando toda la escenografía para el montaje”.

Un viaje a París siempre es una buena propuesta; si, además hay magia, es una súper invitación; y si, como si fuera poco, es despliegue de arte al mejor nivel, ¿qué más falta?