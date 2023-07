El neuquino Lucho Robledo juega el mundial de fútbol gaélico en Irlanda

Desde el 24 de julio se está llevando a cabo el Mundial de Fútbol Gaélico 2023 (World Games Derry '23) en la ciudad de Derry, en Irlanda del Norte. Allí, los integrantes del seleccionado nacional, entre los que está el neuquino Lucho Robledo, viven el sueño de todo deportista: estar en el mundial.

El plantel argentino lleva varios partidos disputados ante seleccionados como el de Gran Bretaña, Francia o Canadá. Y, a pesar de que la copa del mundo ya no es posible (como si lo fue en el último mundial de Waterford 2019), el equipo no pierde la ilusión de llegar al bronce en el próximo partido contra el ganador de Iberia vs Canadá.

El Mundial de Fútbol Gaélico 2023 se lleva a cabo en la ciudad de Derry, en Irlanda del Norte. Crédito: @salitreaudiovisuais

Sobre la exigencia de esta competencia, en diálogo con Mejor informado, Lucho aseguró que “la Selección Argentina llegó con muy buen nivel pero, al mismo tiempo, el nivel del mundial también subió con respecto al 2019. Más equipos, más jóvenes, mucho más competitivo”. La misión no está nada fácil. Pero, desde Argentina gritamos: ¡Vamos por la gloria! como dice en las redes sociales de la ArGAA (Argentina Gaelic Athletic Association). Y no es para menos, porque a esta selección le costó mucho alcanzar este sueño.

La Selección Nacional de Fútbol Gaélico participa del Mundial de Fútbol Gaélico 2023.

Además de campañas para juntar los fondos para que la comitiva nacional viaje a Irlanda, este equipo se viene preparando hace mucho para esta competencia mundial. “La mayor parte del equipo se entrenó en Argentina, en el Hurling Club. Por mi parte, comencé a jugar en Costa Gaels a fines de ese año, un equipo de irlandeses que entrena en Marbella (España). Jugamos la liga de Andalucía que me ayudó a mejorar mi nivel competitivo”, explica Lucho que desde 2022 vive en España junto a su familia pero continua practicando este deporte amateur de origen irlandés.

“Lo más lindo de haber venido acá, además de jugar con la selección, es haber podido sumar a la comitiva a Feliciano, mi hijo mayor que tiene 13 años y también entrena fútbol gaélico en Hurling Club y en Costa Gaels. Quién te dice que pueda ser un jugador más para el próximo mundial”, fantasea con orgullo este neuquino que hace años comenzó a practicar el fútbol gaélico como jugador del Hurling Club de Buenos Aires y no sólo se convirtió en un gran jugador, también es un gran impulsor de esta disciplina en nuestro país, a la que define como el “vale todo del deporte”.

Lucho junto a su hijo Feliciano quién también practica el fútbol gaélico.

Este no es el primer mundial que Robledo juega con la camiseta de la selección. De hecho, fue el capitán del plantel nacional durante mucho tiempo, incluso en el último mundial en 2019. Y hoy, desde Irlanda, asegura que probablemente este sea su último mundial como jugador pero que seguirá practicando y entrenando este deporte que transmite grandes valores como el compañerismo y el compromiso con el equipo.