¿Cómo debemos cuidar la piel de la exposición del sol?

Comenzó el verano y llega la época en la que todos desean disfrutar de los ríos, mares, piletas y el sol. Sin embargo, muchas veces esto se hace en horarios inadecuados y que perjudican la salud de nuestra piel. El dermatólogo y coordinador de la campaña de prevención contra la prevención del cáncer de piel, Andrés Politi, brindó recomendaciones de cómo cuidar la piel.

“Yo no sé si el sol está más fuerte, pero seguramente tenemos más exposición de lo que tenía la gente hace 100 años. Me parece que por ahí pasa la clave”, expresó Andrés Politi en declaraciones en Qué Te Parece por radio AM550.

El dermatólogo aclaró que en los últimos 30 años algunas de las formas de cáncer de piel aumentaron muchísimo. “Todos los días, los médicos vemos en los consultorios todo tipo de cánceres de piel, por suerte no todos de la misma gravedad”, aclaró Politi.

Además, explicó que el daño en la piel se puede ver recién hasta décadas después, y cuando se empieza a notar ya es tarde para empezar a cuidarse, resaltó el dermatólogo.

Lo más común a la hora de hablar del cuidado de la piel ante la exposición al sol, es el uso de protector solar. Sin embargo, Politi destacó que “está muy bien el uso del protector” pero que no es “suficiente”, en especial en estas épocas de “bolsillos flacos”. “Si uno piensa que toda mi protección viene si me pongo un protector solar, está equivocado porque no es así”, expresó Politi.

El uso apropiado del protector es muy importante, para hacerlo debemos buscar marcas reconocidas, que no esté vencido, protección 30 o más, ponerlo con la piel seca 20 minutos antes y, la clave, es mucha cantidad igual en todo el cuerpo. Además, hay que renovarlo cada dos horas, después de transpirar mucho y luego de meternos al agua.

El profesional brindó varias recomendaciones para cuidarse del sol. La primera es no estar mucho tiempo al sol. La segunda es evitar los horarios más del mediodía, entre las 10 y las 16, independientemente de la temperatura. El tercero, tratar de estar en la sombra cuando estamos al aire libre, no hay que esconderse si no ser inteligentes en el uso del sol.

Por último, señaló que la normativa establece que este producto es un cosmético. En cuanto a esto, subrayó su preocupación: “La legislación que tienen los protectores de primera es de cuando no se conocía la relación entre el cáncer de piel y el uso del protector. Hoy los protectores son considerados como cosméticos en la legislación, cuando claramente son un medicamento”.