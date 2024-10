The Sphere: cómo es la pantalla led más grande del planeta

Las Vegas es sin dudas una de las pocas ciudades del Planeta donde la excentricidad, el lujo desmedido y la demostración de riqueza es un valor en sí mismo. Cada uno de los turistas que visitan este lugar de Nevada saben, más o menos, que van a encontrar: casinos, hoteles, shoppings y entretenimientos las 24 horas del día.

Pero también se conoce que éstos no son sólo extravagantes y enormes lugares de estadía 5 estrellas, sino donde se pueden apreciar también distintas puestas en escena, cómo réplicas de ciudades europeas y asiáticas o enormes fuentes de agua danzantes, entre otras atracciones.

Es en este marco escénico y cultural, hace unos meses se inauguró “The Sphere”, el estadio esférico más grande del mundo, que ha llevado la experiencia de los conciertos y eventos en vivo a un nivel de vanguardia nunca antes visto.

XO Stream™ es la única transmisión en vivo oficial de Exosphere, el exterior LED totalmente programable de The Sphere. Estará disponible las 24 horas del día, todos los días del año para que los fanáticos de todo el mundo puedan ver y escuchar lo que sucede en la pantalla LED más grande del mundo.

MEGAESFERA

Ubicado en Paradise, un municipio adyacente a Las Vegas, The Sphere es parte del complejo del famoso hotel y casino The Venetian, una simulación muy bien lograda de la ciudad italiana con sus canales de agua y todo, propiedad de Las Vegas Sands Corporation. La construcción tardó 5 años, con un escalofriante costo de 2.300 millones de dólares, transformando a este estadio en una maravilla de la ingeniería moderna y de la tecnología audiovisual.

El espectáculo del emoji gigante interactivo es uno de los más atrayentes de Las Vegas.

Con 157 metros de ancho y 112 metros de altura, The Sphere no solo ostenta el título de la mayor estructura esférica del Planeta, sino que está recubierto por 1.200.000 paneles LED que generan imágenes de alta definición que pueden ser vistas desde kilómetros a la redonda. Esto es, 53.900 m2 de pantalla programable, prendidos las 24 del día. Durante las noches, su fachada se convierte en un gigantesco lienzo digital donde pueden aparecer animaciones de proporciones épicas, atrayendo la atención de todo aquel que pase cerca… incluso no tanto.

El exterior de la esfera está repleto de luces LED que permiten generar todo tipo de imágenes, especialmente visibles por la noche. En ella, puede aparecer una gran pelota de básquet, una enorme calabaza, la Luna, etc. Uno de los espectáculos más populares es el mayor emoji animado del mundo, una enorme cara amarilla que mira en distintas direcciones y hace toda clase de gestos.

The Sphere, con 54.000 metros cuadrados, es el lugar más tecnológico del mundo para presenciar un show.

100% inmersión

El estadio tiene capacidad para 18.000 personas, distribuidas entre 10.000 asientos en las plateas y el resto en la parte inferior, cerca del escenario. Lo que diferencia a The Sphere de otros estadios no es solo su monumental pantalla LED, la más grande en tamaño y resolución del mundo, sino también su innovador sistema de sonido. Equipado con 167.000 altavoces, ofrece un sonido envolvente capaz de sumergir a los espectadores en una experiencia audiovisual única, complementada por efectos especiales de viento, vibración en los asientos y cambios de temperatura. Es decir, efectos sensoriales que envuelve y trasciende lo conocido: la evolución del 4D ha encontrado su máximo exponente en este espacio.

Además, los asistentes son recibidos por robots humanoides equipados con inteligencia artificial y una tecnología que permite la interacción con los eventos en tiempo real, es un reflejo del futuro del entretenimiento en vivo.

La inauguración fue con un concierto de U2, la banda liderada por Bono.

EL LADO B

A pesar de su grandeza, este proyecto ha enfrentado desafíos. Una de las ciudades que parecía más interesada en la construcción de la Sphere era Londres. Sin embargo, a pesar de que esta ciudad parecía más que dispuesta a recibirla, el proyecto tiene voces en contra que al final hicieron desistir de la construcción.

Por otra parte, su descomunal gasto energético y los altos costos operativos han hecho que la empresa responsable haya reportado pérdidas significativas, superando los 100 millones de dólares. Pero, aunque los costos son altos, se cree que están contemplados por las autoridades como parte de los costos que tiene esta ciudad para seguir atrayendo más de 40 millones de turistas al año.

En el interior, el estadio está recubierto por 1.200.000 paneles LED que generan imágenes en una definición nunca antes vista. Y su esfera exterior puede proyectar cualquier imagen y se ve a kilómetros de distancia.

El megalómano proyecto tiene muchos detractores, entre ellos el alcalde Sadiq Khan quien ha bloqueado la propuesta poniendo sobre la mesa varios argumentos. Uno de los principales hace referencia a los problemas que ocasionaría la fastuosa fuente de luz, lo cual se cree que trae serios inconvenientes a los habitantes del área. Además, funcionarios cercanos al alcalde dirigieron una carta a la compañía constructora en la que detallaban su rechazo a la idea. En la misma la criticaron, calificando al proyecto como incongruente, dominante y exageradamente voluminoso, que representa un enorme gasto de energía que no sería justificado ni útil para la ciudad, dado que no alcanza un mínimo grado de sostenibilidad ni es un diseño acorde con la tendencia ecológica actual.

Pero ¿qué dice Madison Square Garden Entertainment? Ante esta negativa los directivos aseguran que están decepcionados pero que hay muchas ciudades en todos los continentes que sí están dispuestas a instalar esta tecnología, por lo que se concentrarán en ellas.

El exterior de la esfera está repleto de luces LED que permiten generar todo tipo de imágenes, especialmente visibles por la noche.

MIENTRAS TANTO, EN RIVER PLATE

En breve, el Club Atlético River Plate, en Buenos Aires, llevará a cabo las tareas para una importante e histórica obra en el Estadio Monumental: el reemplazo de la actual pantalla gigante por una 150% más grande. Con esta actualización de la pantalla, el Club contará con un módulo totalmente nuevo, más moderno, y a la par de los mejores estadios del mundo. Se colocará sobre la estructura existente y su inauguración será a fines de noviembre.