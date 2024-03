El tío de Milei podría quedar en la calle tras ser estafado por un abogado

Juan José Milei, "Chicho" para muchos, es el tío del presidente Javier Milei y de la secretaria presidencial Karina. Al parecer está pasando por un mal momento, ya que recibió una notificación de desalojo del departamento que ocupa en el barrio porteño de San Cristóbal y manifestó que en caso de tener que irse de la casa "quedaría en la calle, porque no tengo nada".

El hombre de 63 años, vive un drama porque un abogado le hizo una supuesta estafa. Según relató en una entrevista el el canal de streaming "Gelatina", su casa la compró con la herencia que recibió de sus padres, es decir los abuelos del mandatario. En ese sentido, confesó que la demanda fue iniciada por un abogado a quien acudió por un juicio laboral. Según manifestó el tío del presidente, el fallo resultó en su contra y para cobrar los honorarios el letrado "lo engañó" porque le hizo "firmar papeles para quedarse con su casa".

Juan José, reveló que durante la mañana reparte diarios para un puesto del barrio y por la tarde circula con su bicicleta trabajando para una aplicación de delivery, precisó que vive con un promedio de $15.000 por semana y que no cuenta ni con prepaga ni aportes jubilatorios.

"Si yo pudiera hablar con este abogado le pediría que me deje vivir acá y cuando me muera, que se lo quede. Si yo me voy me iría a la calle, porque no tengo nada, nada donde ir a vivir", aseguró.