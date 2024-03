Se cayeron Facebook e Instagram: qué pasó y cuándo vuelven

Usuarios de todo el mundo informan que no pueden entrar a Instagram y Facebook. Al ingresar a ambas plataformas, se anuncia que no se puede actualizar el feed. Se espera que en los próximos minutos vuelva a funcionar con normalidad.

No solo se presentan dificultades en las versiones móviles, sino que también ocurren al intentar acceder y actualizar desde la versión web de escritorio. En el caso de Instagram muestra parte de la interfaz, pero no carga la cronología de publicaciones. La app de Instagram, en cambio, funciona sin inconvenientes para algunos usuarios; otros reportan que sí pueden acceder a la web, pero no a la app. Tampoco funciona Threads, la plataforma de publicación de contenido de Meta, similar a "X".

Se desconocen los motivos de la falla. En este momento tanto Instagram como Facebook son tendencia en todo el mundo. Se espera que este contratiempo se resuelva en menos de una hora, y los usuarios puedan volver a disfrutar de su contenido favorito.