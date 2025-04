Con gran emoción, Abel Pitos anunció su nueva gira por Patagonia

En el marco de una conferencia ante la prensa patagónica, Abel contó todos los aspectos que tendrá esta nueva gira por la Patagonia llamada "Cordillera y Mar", en la que estará recorriendo, durante el mes de junio, distintos destinos del sur del país.

Abel brindará sus conciertos durante el mes de junio en las siguientes ciudades: el 6 en Mendoza, el 7 en Neuquén, el 10 en Bariloche, el 13 en Comodoro Rivadavia, el 15 en Río Gallegos, el 17 en Ushuaia y el 21 finalizará la gira en Puerto Madryn, junto al mar.

"La llamamos Cordillera y Mar por una cuestión lógica de cómo se da el recorrido. Pero también es como una especie de excusa el título, porque lo que verdaderamente me hacía ilusión era poder regresar a muchas de estas ciudades que, por otra parte, hace mucho tiempo que no visito", explicó el músico.

En un encuentro virtual con la prensa, anunció su nueva gira por Patagonia.

GIRA Y ALGO MÁS

Durante el encuentro con la prensa, que se realizó de manera virtual, Abel se mostró muy entusiasmado con esta gira porque tendrá muchas particularidades. Por un lado, comentó que esta vez viajará todo el staff, a la vieja usanza, saliendo desde Buenos Aires con todos los equipos, para recorrer estas ciudades y ofrecer conciertos que serán un gran espectáculo en cuanto a puesta en escena, escenario, luces y sonido.

Además, de los shows, Abel destacó que estos conciertos no serán “solo música”, sino que también se sumarán distintas acciones como capacitaciones, charlas y campañas relacionadas con la educación y el medio ambiente.

"¿Por qué hacerlo de esta manera?", se preguntó y se respondió: "Porque estoy cumpliendo 30 años de carrera y porque, después de muchos años, cada desafío se agradece. Y tenemos muchos desafíos en mente para poder seguir creciendo, para poder seguir mejorando y, por sobre todas las cosas, seguir viviendo e invitando al público a vivir experiencias nuevas".

"Tengo una conexión emocional con la Patagonia, ligada a mi infancia", dijo. Foto: María Marta Martínez

PATAGONIA QUERIDA

Abel también aprovechó la ocasión del encuentro con la prensa para repasar algunos de los momentos más significativos de su carrera y, especialmente, para contar las cuestiones más emocionales de su vínculo con la Patagonia.

"Tengo una conexión emocional con la Patagonia, ligada a mi infancia. Y me hace feliz poder conectar la música con muchos paisajes de mi infancia", dijo.

Respecto de cómo se siente con la idea de volver a visitar muchas ciudades del sur del país que hace mucho no recorre, y en las que en algunos casos vivió durante su infancia, Abel destacó que este es un destino que lo conmueve: "Tengo una conexión emocional con las distintas ciudades de la Patagonia, entonces es toda una oportunidad para nosotros recorrer esta región de Argentina, porque no son tantas las posibilidades que tenemos por año de visitarlas."

"Hay muchas de estas ciudades a las que no voy desde hace algunos años y, por eso, cada vez que regreso, la oportunidad es única para nosotros, porque de alguna manera tengo la sensación de que es como si fuera mi primera gira. Porque, en algún punto, las cosas se transforman en tanto tiempo. Dos años es mucho tiempo, sobre todo para algo tan sutil como la música y como las canciones. Por eso, me pone muy contento poder hacer esta gira y poder encontrarme con un público con el que no nos abrazamos hace muchos años", detalló.

Abel vuelve a Neuquén, esta vez a dar un concierto propio. Foto: María Marta Martínez

En función de eso que siente, explicó que el repertorio de canciones también lo va a armar según cómo resuenen esos recuerdos y sensaciones en su alma, y aseguró que también repasará las canciones que todos quieren escuchar o "volver a revivir conmigo", como dice.

También describió lo que siente respecto del público patagónico. Más allá de aclarar que cada público de cada región del país tiene sus particularidades, el cantante dijo que siente que el público patagónico tiene algo que no ve en otro lugar: "El público de cada región tiene sus particularidades y yo siempre sentí que en el sur, no sé si tiene que ver con esto de que a lo mejor pasan algunos años y no nos encontramos, pero hay como un equilibrio muy interesante. En los conciertos, se da un equilibrio entre la euforia que provoca el volver a vernos después de mucho tiempo y, al mismo tiempo, una característica para mí del público de la Patagonia que tiene que ver con la atención. Hay un nivel de atención respecto de lo que está pasando en la canción y lo que está pasando incluso en la escena que es particular. Siento que las audiencias patagónicas oyen de una forma especial. Es interesante", explicó.

NOS VEMOS EN LA MUSICA

Llegando al final del encuentro con los periodistas, Abel dejó un gran mensaje a todo el público. Aprovechando que le preguntaron qué les diría a los jóvenes que están empezando, este enorme músico fue contundente: "Que estudien. En la medida que se pueda, pero que estudien."

De esta forma, y como lo hace siempre, Abel nos deja flotando. Sus canciones son tesoros para muchos y escucharlo hablar es poesía, es cordura y equilibrio, es armonía y razón, es cultura y corazón. Abel es de esos artistas que son crack, es el artista número uno de la escena musical argentina pero jamás perdió la sencillez y sensatez del pibe que vine del interior. Y eso nos encanta.

"Nos vemos en la música", concluyó. Nos vemos en Neuquén, le decimos.