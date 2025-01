Una pareja de albañiles lo perdió todo: "Trabajar tanto para que no quede nada"

Una pareja de albañiles lo perdió todo: "Trabajar tanto para que no haya nada".

Este lunes un incendio consumió la casilla que Romina y su pareja vienen construyendo hace tiempo, en el asentamiento "El Nido", en el sector 7 de mayo de la capital neuquina. Afortunadamente ambos estaban trabajando en una obra cuando se desataron las llamas, pero esta familia -que tiene un nene de siete años y una nena de cuatro- perdieron todo y necesitan de la colaboración de la comunidad.

"Fuimos a trabajar y, en menos de una hora, tuvimos que volver porque se veía el humo de lejos. Los vecinos no pudieron hacer mucho porque no hay agua de red, los tanques de agua son chiquitos para meter baldes a las apuradas, cuando llegue, ya estaba todo prendido, después llego mi marido y nos desplomamos mal, fueron 4 años de sacrificio", dijo Romina, que perdió todo tras un incendio.

Es que durante la mañana del lunes, Romina y su marido dejaron a sus hijos con su madre para ir a trabajar. Él es oficial albañil y ella, ayudante. Una vecina vio que salía fuego por una ventana y rápidamente inició el alerta que pudieron apagarlo, pese a no tener agua de red en ese sector.

Los vecinos pudieron apagar las llamas, pese a no haber agua de red.

"Con el tema de la luz siempre hubo problemas, se baja la luz, se sube la luz, los bomberos no nos quisieron decir exactamente que pasó, nosotros suponemos que fue la luz 100%. No teníamos nada enchufado, ni tele ni lavarropa, estaban los puros foquitos", explicó la joven, en medio de una enorme angustia.

"A la heladera estuvimos 4 meses pagándola a duras penas, la habíamos traído hace 2 semanas", reveló al borde de las lagrimas.

"Gracias a dios no estábamos, si yo me quedaba ayer, adentro habría estado con mis nenes, y bueno, llegamos y... trabajar tanto para que no haya nada", se quebró en su relato.

Piden colaboración a la comunidad.

uD83DuDE92 UNA PAREJA DE ALBAÑILES LO PERDIÓ TODO



uD83DuDFE0 Este lunes un incendio consumió la casilla que Romina y su pareja vienen construyendo hace tiempo en el sector 7 de mayo de Neuquén. Ambos trabajaban en una obra cuando ocurrió el siniestro.



uD83DuDD17 Los detalles?? https://t.co/rczdq7AORt pic.twitter.com/9iANqEbXzN — mejorinformado.com (@mejorinformado) January 14, 2025

Las donaciones más importantes

Romina y su familia necesita terminar cuanto antes su casa, ya que está a medio construir. "Nos serviría mucho tener materiales", dijo.

También explicó que recibieron una cocina de regalo, pero que no tienen vajilla. "Platos y esas cosas no quedó nada, solo una fuente quemada", destacó.

"Nos han donado ropa gracias a dios", puntualizó.