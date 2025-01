Tertulia Poética en el Alto Valle: en Neuquén se lee poesía hasta con 40°

Es exactamente en verano cuando las poetas empiezan a planificar una agenda poética para el año. Inventar espacios en los que la gente se encuentre a hacer silencio, a no entender del todo lo que se lee, a practicar el aplauso de castañuela silenciosa, a visualizar la fórmula del taller de escritura perfecto, son algunos de los resultados que la potencia del cruce entre poetas arroja hacia la comunidad cultural.

POETAS PREFIEREN DECIRLE ESTÍO AL VERANO

No pregunten, son así: ¿nunca vieron las fotos de Sylvia Plath en traje de baño o a Silvina Ocampo paseando con sus perros por la costa marplatense? Sí, son poetas que viajan, veranean y cargan en sus mochilas innumerables materiales de lectura y cuadernos a estrenar. Excursionan para encontrarse con más poetas, hablar de libros y festejar la cercanía. Aparentemente usan ojotas, sienten el vigorizante placer del contacto con el agua fresca del río, toman sol después de las cuatro y vibran con el brillante reflejo plateado que la luna ofrece al acostarse sobre la superficie de la corriente.

Tampoco vamos a imaginar que estas personas sólo se quedan mirando las estrellas para encontrar la rima perfecta, que lloran a David Lynch a coro, o que sus encuentros tienden a imaginar la fórmula de desestabilizar el sistema. Un poco sí, pero además la proximidad excita su imaginación y es exactamente en verano cuando empiezan a planificar una agenda poética para el año.

Es el caso de las poetas Marisa Negri y Clara Gabriela Pignataro quienes fueron invitadas a una residencia de lectura y escritura en el lago Mari Menuco, coordinada por la reconocida poeta y gestora cultural Carina Rita Medina.

En cuanto terminen de escribir sus más estivales versos y sean devueltas a la capital neuquina, participarán de diversas actividades entre las cuales figuran: rondas de lectura a orillas del Limay, acaloradas caminatas por la barda que incluyen la ilusión del avistaje de maras y la propuesta de Cosa Seria Libros “en verano, también poesía” que invita a escuchar poesía en vivo compartiendo sus producciones en una “Tertulia Poética” el martes 28 de enero desde las 20:30 hs en Micelio Bar (La pampa 285, ciudad de Neuquén).

EL ENCUENTRO

El poeta, editor, educador, mediador de lectura y librero Mauricio Giulietti (recordemos su delicadísimo poemario “Para el invierno” reseñado con anterioridad para este medio) nos comenta muy elocuentemente, desde la Pelopincho, algunos detalles del evento:

“La idea es aprovechar la visita de estas dos escritoras magníficas para hacer esto que venimos planteando con la comunidad de Cosa Seria, armar una tertulia con una múltiple intención: reflexionar sobre los modos de escritura particulares, conocer sus poéticas, presentar sus libros remarcando la accesibilidad a la poesía como premisa, alejándonos un poco de la presentación academicista de las autoras. Lectura en abundancia de poemas para difundir y a la vez tener un acceso directo entre la voz y la poeta”.

“Una vida peligrosa” de Clara Pignataro editado por Patronus Ediciones en 2023 // "La Oruga" de Marisa Negri, editado por La ballesta magnífica editorial en 2022.

“No solamente vamos a escuchar y conocer a Marisa Negri y a Clara Gabriela Pignataro que son las escritoras visitantes, sino que seleccionamos poetas de Neuquén cuyas poéticas pueden ponerse en conversación”, agregó.

El encuentro de esta noche es gratuito, puede acercarse quien tenga la curiosidad a Micelio Bar sin costo de entrada. Habrá sorteos de libros, venta de materiales literarios, cosas ricas para degustar. “La intención es propiciar un espacio de compartir, disfrute y difusión en este fin de enero en el que lo poético puede alojar un poquito de otro modo estas sensaciones tan encontradas que tenemos en este momento”, concluyó Giulietti desde el agua.

Tertulia Poética en el Alto Valle, en Micelio Bar.

¿QUIÉNESSSON?

Marisa Negri

Es poeta. Además, lleva adelante, junto a Gabriel Martino, la editorial La Ballesta Magnífica. Es docente y gestora cultural. Publicó libros de poesía con diferentes sellos editoriales como La gran Nilson y En danza, entre otras. Es profesora en Letras especializada en Educación por el Arte. Junto a la poeta Alejandra Correa coordina el espacio de formación poética “La Creciente” y “Poesía en la Escuela” desde 2010. Es especialista en la obra de la poeta pampeana Olga Orozco, coordinó diversas antologías al respecto. Vive en el Delta de San Fernando.

Poeta, editora y gestora cultural Marisa Negri.

Algunos poemas de su libro "La oruga" editado por La ballesta magnífica editorial en 2022:

También el ciclo humano posee cuatro fases huevo, oruga, crisálida e imago. Las etapas se suceden con los nacimientos las estaciones las ausencias o el miedo. ………… No todas las mariposas vuelan igual unas baten las alas con vigor otras planean, aletean o tremulan lentamente y algunas otras cortan el aire con rapidez. Deja que el viento entre en la Casa Imita a las mariposas.

Clara Gabriela Pignataro

Nació en Ciudad de Buenos Aires en 1984. Es pedagoga y educadora social, escritora, fotógrafa y actriz. Publicó libros con diferentes sellos editoriales como Añosluz editora y Editorial Promesa. Es maestranda en Políticas Públicas en educación, trabaja como docente, coordina talleres de escritura creativa desde el espacio “Bajo la araucaria” junto a su compañera Clara del Valle, con quien llevan adelante una investigación sobre el mapa federal de talleres de lectura y escritura en sus didácticas y pedagogías.

Pedagoga y educadora social, escritora, fotógrafa y actriz Clara Pignataro.

Algunos poemas de su libro “Una vida peligrosa” de Patronus ediciones del 2023: