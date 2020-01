A la moda, frente a la pantalla

View this post on Instagram

En la escuela primaria me decían puto porque me gustaba bailar, cantar, actuar de Esther Goris en “Evita” 😇 tenías que esconder y regular que mostrabas de vos mismo. Esconder tus dibujos, tus gustos, que te gustaba Sailor Moon. Educación fisíca era una tortura!! Se reían de que no era bueno con deportes y si era bueno nadie lo reconocía. El momento de reencuentro con mi escuela en la serie que ya pueden ver en NETFLIX fue muy fuerte de filmar y a la vez muy liberador! Al final, uno solo se termina enfrentando a una idea del pasado, una idea! tan insignificante 😂💖 the past is the past baby! It has NO power over you if you don’t give it to it 😋 NO HAY TIEMPO PARA LA VERGÜENZA 💪🏼💪🏼 @netflix @netflixlat