Entrevista a Patita, la 1ra perrita influencer de la Patagonia

Tim y Patita son amigos. Son amigos desde chiquititos.

Por esas cosas de la vida; el tiempo pasa por sus cuerpos de formas distintas. Hoy Timoteo es un profesional de 27 años y Patita ya es toda una señora de 15.

Creciendo juntos en su San Luis natal pronto llegaría el momento en que Timoteo abandonara su casa en búsqueda de sus sueños. Dicen -quienes la cuidaron en su ausencia- que no hubo día en el que Patita no se asomara por la ventana esperando verlo volver.

Y un día volvió. Y volvió a buscarla.





Hoy viven juntos en Comodoro Rivadavia. Timoteo trabaja como físico médico y Patita -desde su cuenta de instagram @_patitaok - es toda una celebritie local.

La comenzamos a seguir en sus redes y ella muy contenta nos contestó algunas preguntas:

Desde su cuenta de Instagram Patita nos mostró su largo viaje de vuelta a Timoteo.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en Comodoro Rivadavia?

No conocía el mar, así que disfruto mucho de la playa. Acá en las plazas hay muchos niños. Me encanta compartir con ellos también.

Y con Tim ¿Qué es lo que más disfrutas?

En San Luis no tuve la oportunidad de salir a pasear mucho con él. Así que acá aprovechamos a ir a la playa. Al cerro. Me gusta mucho subirme al auto y salir a la ruta. También disfruto de ver Netflix los tres juntos en la cama. Soy muy mimosa y me gusta que me den mucha atención.

¿Cuál es tu manjar preferido?

Me encanta el alimento balanceado, pero acá entre nosotros, muero por un plato de polenta con menudos de pollo.

¿Cuál es la picardía por la que más te retan?

Soy una señora de la casa, ya pasé hace rato la época de las travesuras. En todo caso, la que hace los retos soy yo.

¿Cuál es tu lugar preferido para dormir en la casa?

Mis humanos tienen un colchón de dos plazas en el living para las visitas, pero ¿Adivina quién lo usa más? También me gusta dormir en el auto mientras viajamos, así no me mareo.





Tu huellas a casa

Hoy Patita enamora a todos desde su cuenta de instagram. Y a pesar de que le cueste caminar cuando hay viento por su edad y su tamaño pequeño, ella sabe que con Tim, siempre estará cerca de casa.