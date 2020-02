“LOS SIETE MARIDOS DE EVELYN HUGO” y otras historias de amor

“A TODOS LOS CHICOS DE LOS QUE ME ENAMORÉ” DE JENNY HAN

La trilogía de Jenny Han es una trilogía de romance juvenil que sin duda vale la pena. Estos libros cuentan la historia de Lara Jean, una joven que solía tener un mejor amigo que terminó reemplazándola por otros grupos sociales, además de que sus caminos se distanciaron por numerosas razones. Lara Jean le escribe cartas de amor a todos aquellos chicos de los que se ha enamorado, y un día sus cartas son enviadas por error a esos jóvenes. Su ex mejor amigo incluido. A Todos los Chicos de los que me Enamoré es una novela cálida y adorable, de esas de romance adolescente que no se sienten exageradas y que jamás podrían pasar en la vida real. De hecho, me parece lo opuesto a la idealización del amor que solemos ver en la literatura. Además, es muy fácil sentirse identificado con las vivencias y los sentimientos de los personajes. Las novelas de Jenny Han son breves, atrapantes, entretenidas y reales, y te tendrán con el corazón en la mano en todo momento.

“ROJO, BLANCO Y SANGRE AZUL” DE CASEY MCQUISTON

¿Están buscando una PRECIOSA historia de amor que además explora diversos temas atados al romance? ¡Este es uno de los libros más bellos del género! No sólo estamos hablando de una pareja adorable y bella que te dejará con el corazón en la boca en todo momento, sino también de una historia de amor genuina y atrapante. Rojo, Blanco y Sangre Azul es una novela sobre dos chicos: el hijo de la primera presidenta de EEUU y el príncipe de Gales, archi-enemigos de toda la vida pero... tal vez... algo más. Esta es una novela sumamente hermosa y, aunque tal vez la trama no suene como algo muy realista que digamos o una historia que podamos traer a nuestras vidas, déjenme decirles que este libro es una rebanada de la realidad misma. Nuevamente, lo que tanto me gusta de este libro es que no es una idealización del amor. El romance de este libro no da rodeos o se pierde en la fantasía típica del romance literario, sino que sin duda podemos aplicarlo a lo que conocemos. Este libro es básicamente todo lo que quiero leer en el día de hoy. Es literatura adulta diversa (en el aspecto LGBTQ+) sobre el autodescubrimiento y mucho más.

“LA ECUACIÓN DEL AMOR” DE HELEN HOANG

Un chico dulce y comprensivo, mitad sueco, mitad vietnamita… Y una joven con Síndrome de Asperger que es una mujer exitosa en su carrera en econometría. Un romance sano y muy adorable que está increíblemente desarrollado que se toma su debido tiempo. Esta es una novela de romance adulto que enfrenta todos los clichés tóxicos que solemos ver en este género. Hoang ha creado una novela adorable, romántica y DIVERSA. La Ecuación del Amor cuenta la historia de una mujer que domina el lenguaje de los números y, llegada ya la adultez, se propone aprender algo sobre el amor en la vida real y contratar a alguien para que le enseñe. ¿Se puede aprender sobre el amor de un libro de texto? Sin duda es una novela con planteos fenomenales.

“AL OTRO LADO DEL OCÉANO” DE TAHEREH MAFI

Hablemos de una de las historias de amor más dulces del mundo. En su superficie, Al Otro Lado del Océano es un romance juvenil que luego se sumerge en las aguas profundas que son el racismo y la discriminación en la realidad adolescente. Lecturas como esta mueven los hilos emocionales de todo lector. Esta novela te rompe el corazón con su extenuante realidad y su pena te absorbe por completo. Al Otro Lado del Océano derrama cientos de ideas en el papel que resuenan en la mente de la audiencia de una manera u otra. Inolvidable. Es una novela que se sumerge en diversos temas cruciales en el día de hoy pero, en esencia, es la historia de un chico y una chica en la secundaria con distintos contextos sociales y culturales que se enamoran. Punto. Es una historia de amor realista que no promete puras sonrisas, y sin duda es una novela que te cambia y cuya historia de amor tiene el poder de abrir nuestros ojos.

“LOS SIETE MARIDOS DE EVELYN HUGO” DE TAYLOR JENKINS REID

Este libro sigue la historia de una famosa actriz, Evelyn, que ahora decide contarle la historia de su vida a una periodista, revelando así todo lo que ha ocultado en el curso de su carrera y, para interés de todos, la historia de sus siete esposos. A lo largo de su vida, Evelyn ha tenido siete esposo diferentes, y ha llegado el momento de contarle todo a la prensa. Los Siete Maridos de Evelyn Hugo es un libro que te dejará con la boca abierta en cada segundo, transportándote del pasado al presente a través de una ejecución perfecta de parte de la autora. Si, como yo, viven por estos cuentos de Hollywood, la fama, lo que sucede detrás de escenas y lo que significa ser un artista, sin duda deben leer este libro. Esta es una novela para los artistas, los soñadores y quienes que ven sus almas reflejadas en el arte. De todos los maridos que nuestra protagonista ha tenido a lo largo de su vida, la tarea es descifrar cuál de ellos fue realmente el amor de su vida. Nos encontramos antes una mezcla de una historia de amor como una rebanada de la realidad tan cruda que hace fácil que conectemos con la historia.