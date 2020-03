Sana, sana, tecito de sauco

En medio de la pandemia de Coronavirus que pone en alerta al mundo, la reconocida médica naturista barilochense, Sara Itkin, recomienda aprovechar este tiempo para guardarse y "revisar nuestro estado de salud y apuntalarlo".

Con el poder de las plantas, Sara se dedica a la medicina natural ofreciendo diferentes formas de sanar. En estos días, compartió algunas recomendaciones, que implican consumir verduras y plantas de la región, para mantener altas las defensas y preparar el cuerpo para el invierno.

Verduras:

Las verduras de col, como el repollo tienen gran contenido de vitamina C, con compuestos azufrados, que van a levantar nuestras defensas".

Sopas caseras:

Ajo y cebolla: "Son plantas inmunoestimulantes, levantan y equilibran las defensas"

Plantas: En la región tenemos tenemos plantas como 7 venas, llanten, tomillo o romero “con las cuales se puede hacer, como preparaban nuestras abuelas, una olla con agua caliente y un puñado de estas plantas; se desprende un rico aroma y sus sustancias volátiles tienen un poder desinfectante altísimo”.

Infusión:

Sauco: "Es un árbol maravilloso con propiedades antivirales que levanta las defensas y ayuda a evitar la propagación de diversos virus. Es un fruto que siempre recomendamos para la llegada al otoño. Se puede consumir como jarabe o hacer un té (no consumir crudo)”.

La médica yuyera

Tal como nos contó en una entrevista, Sara se define como “médica yuyera”.

“Una vez me pusieron así en una charla que iba a dar en Puerto Madryn y me encantó, porque la palabra yuyera tiene, primero, su definición: viene de yuyo, de yuyu, que en el quechua significa nutricio, algo que nutre, que alimenta. Y, segundo, porque lo que quiero hacer cuando me llaman así es valorizar a todas esas mujeres que fueron desacreditadas por un compromiso que tenían para ayudar a sanar, por amar a las plantas y por amar a la tierra”.

Para el dolor de cabeza, usemos manzanilla;

Para la gastritis, usemos pañil;

Para la tos, usemos llantén;

Para los resfríos, usemos sauco;

Para la ansiedad, usemos melisa;

Para el estrés, usemos lavanda;

Para la cistitis, usemos palo piche;

Para la bronquiolitis, usemos llantén;

Para las quemaduras, usemos caléndula;

Para los dolores musculares, usemos sauce;

Para el insomnio, usemos lúpulo.

Para conocer más sobre el poder de las plantas de la región para ganar salud, podés leer la entrevista completa que le hicimos a Sara Itkin aquí.