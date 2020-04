En su hogar la fotografía deja de ser solo un testigo presente en todas las celebraciones familiares, para ser una invitada más en el día a día, en el tiempo compartido, los almuerzos juntas, las historias cotidianas, los gestos entre seres atravesados por un amor entrañable.

Cada fotografía se convierte en un abrazo, un gesto de amor, una caricia.

Fotografiar muchas veces es darle significado a una palabra que no existe aún, tan mágica como aquella imagen que late en un papel aunque no podamos verla.

¿Quién o quiénes estás siendo?

Soy mil fragmentos que se unen en tres. La Lucía mamá, la Lucía individual, o lo que queda o será de ella; y la Lucía, latente, la que todavía no revelé.

La maternidad indudablemente me desdobló, me atravesó, me re parió. Dejó muerta una Lucía y otra por nacer.

Y esto me paso en mis dos maternidades, así que tal vez sea cuatro, o cinco Lucías, quién sabe si nueve, pero lo que es seguro es que que cada una de esas Lucías ya está está fragmentada.

Tal vez soy todas las Lucías que puse en pausa al entrar en maternidad. Pero mucho más vieja.

Lo que es seguro, es que prefiero una realidad sin adornos, pero lúdica y, sobre todo, con poesía. No creo en la felicidad absoluta. Me gusta el hoy, lo honesto, lo opaco, lo terroso.

Me gusta observar las conductas, los lazos, los sentimientos, las situaciones, los contenidos, lo humano, lo natural. Estoy siendo una pausa que observa, siente, se acerca y se aleja. Seré lo que pueda dar.

¿Cuándo aparece la fotografía?

La fotografía aparece cuando hay una pregunta. O una respuesta. Cuando necesitamos frenar el tiempo, plantear problemas o soluciones.

Cuando la realidad es una poesía.

¿Para qué la estás usando?

La estoy usando como camino de vida. La uso, para trabajar y para transitar mi vida. Quisiera poder usarla más seguido para decir lo que pienso, lo que veo y lo que creo. A veces, la uso para escribir cartas al futuro, a veces es una catarsis desesperada; a veces es una opinión; a veces simplemente expresó cómo vivo…

¿Qué me decís de Maternidad, Fotografía y Feminismo en tu vida?

Al ser mamá, todo lo que soñaba ser como fotógrafa se derrumbó. Menos mal. Iba a tener una mirada, que hoy considero superficial, de problemáticas bastante profundas. No digo que hoy por hoy tenga una mirada profunda, la verdad es que muchas veces me veo influenciada por las redes y por mi trabajo comercial y siento que se mezclan los mundos, por que siempre está el tema de la subsistencia.

Pero sí puedo decir que la maternidad me llevó a ser una persona más madura y profunda. Ese fue mi camino. En mis primeros años como madre, pude ver claramente las diferencias de género. En ese momento todavía no se hablaba tanto de feminismo. Fue cuando entendí que, como mamá, tenía que hacer el doble.

Creo firmemente que una empieza a profundizar, cuando habla de lo que conoce, siente, sabe y que además necesita procesar. Es como si reveláramos la realidad para poder verla y re pensarla otra vez, mientras hacemos la post producción.

Mi primer encuentro con la fotografía y la maternidad fue cuando hacía un taller con Javier Ortiz, y mi vida se encontraba atravesada por ser madre separada y lo difícil que era criar y, a la vez, proveer. En aquel momento quería hacer un ensayo, retratando otras madres.

Mi deseo, era criar, estar presente, educar. Pero tenía que desdoblarme o, mejor dicho, doblar mis tareas y sobrepasarme.

Tenía una herida: sentía que era injusto que se me pidiera que criara y a la vez fuera proveedora; que además hiciera las cosas bien y que me contentara con una ayuda. Cuando me vi frente a esta situación por primera vez comprendí, más que nunca, las diferencias en cuanto a lo que se me pedía a como mujer. Además, por supuesto, que no me enojara ni enloqueciera. Entonces, sentía que necesitaba sanar esto, trascenderlo para seguir adelante.

En esos años no se hablaba de estas cosas ni de feminismo. En esa época, conocí el trabajo de Adriana Lestido. En aquel momento no llegué a nada. Pero la urgencia económica y, tal vez, mi inmadurez no me dejaron ir muy lejos.

Pero con mi segunda maternidad (que fue doble) no me quedó otra que mirarme. Mirar mi vida, pase mucho tiempo sola, con mis hijas y empecé a registrar y autorretratarme. ( Tal vez, en tiempos de pandemia y aislamiento, esta pueda ser una herramienta, para quien me esté leyendo: mira tu interior, mira tu aislamiento, mirate, sin todos los afueras, mira los tiempos que corren, con lo triste, los miedos, lo desesperado, lo hermoso, lo casero, vean estos tiempos honestamente )

Sentía desesperación por abrazarme a lo bello que veía, aunque había melancolía y tristeza, estaban ellas y el caos.

Empecé a mostrar cómo veía yo la maternidad. Para mí la maternidad tiene que ser lo más fisiológico y salvaje posible. Entonces, a hablar de mi inconformidad con la infancia y la vida urbana. Registrando encuentros con la naturaleza. Tal vez mis fotos sean una mezcla de estas cosas.

Lo que me parece importante y a destacar es que Victoria Ocampo dijo una vez que quería escribir como una mujer; yo quiero hacer fotografía como una mujer y que no sea minimizable a una mirada naif, ni a la mirada masculina.

Mis referentes son Ilse Fuskova, Sally Mann, Adriana Lestido, Cristina Freire y varios más de los clásicos documentalistas, que ya todxs conocen.



La maternidad es un rol que ocupamos, con muchas contradicciones, presiones, deseos, amor, dolor, miedos.

La maternidad, muchas veces, hace que dejes de lado la vida que llevabas y, definitivamente, no es como la contaban.

La maternidad es un lugar donde te encontrarás con las desigualdades de género.

La maternidad, eso que querían que pensáramos que era tan naif.

La maternidad, a la que se le preguntaba qué hiciste todo el día.

La maternidad, para mí, fue un lugar lleno de dolor y soledades.

La maternidad que me dio a entender que después de todo lo crudo, lo simple, lo que no quería adornos, lo que no quería explicación, era lo que me interesaba y abrazarme a lo que amaba y procesar lo que vivía.

Empecé a sentir que la fotografía me podía ayudar a sanar y a sacar lo que sentía; lo bueno, lo malo, exponerlo.

Hoy, la veo más como un medio para visibilizar y contar.

¿Cuáles son las oportunidades que brindan a tu trabajo las redes sociales y medios de comunicación virtuales?

La ventaja es que tenemos una gran herramienta para mostrar nuestros trabajos, no siempre es el mejor medio, pero de seguro da oportunidades; también poder estar en contacto con grandes fotógrafos contemporáneos.

Poder hacer uso de un medio de comunicación o laboral a nuestro alcance. Tiene sus filos (la influencia es el filo que más me genera conflicto) a los que hay que estar atenta, pero realmente hay mucho para aprovechar.

¿Qué cuentas de instagram nos recomendas para estos dias aislamiento social? ¿Y alguna peli? ¿Un libro?

Ahora estoy leyendo: La salvación de lo bello de Byung-Chul Han.

Pelis: La dama danesa, In the mood for love, The Royal Tenenbaum, Hotel Budapest, Fantastic Mr. Fox, Moonrise Kingdom, El cuarto, John y Yoko above us only sky, The Shape of water, Casablanca, China Town, El ciudadano Kane, El padrino.

Instagram me satura en esta cuarentena.

Pero sobretodo para estos días, propongo la observación, tanto visual, como conceptual, de lo que pasa en el exterior de nuestros cuerpos, pero sobre todo, en nuestros interiores. Mirar y ver con qué nos encontramos cuando nos vemos.

Y, ya que estamos, registrarlo si sentimos que es necesaria cierta materialización.