Castraciones masivas y gratuitas para gatos y perros en Loncopué

Es importante aprovechar esta fecha para llevar a los animales, “los del barrio, al que anda dando vueltas en la calle o en las afueras de Loncopué, que avisen a la zona rural, entre todos podemos lograr un equilibrio poblacional”, sostienen los voluntarios de Almas Loncopué.

La jornada permitirá castrar tanto machos como hembras, desde los seis meses de edad. Cabe aclarar que las hembras no deben tener una parición para ser esterilizadas y que el macho no deja de ser “macho” por no tener testículos.

Desde la Agrupación informan que desde las 8:30 hasta las 11:30 ingresarán los perros para luego dar lugar a los gatos hasta las 14:30. Es fundamental que los animales cumplan con un ayuno de 12 horas tanto de líquidos como de sólidos.

El lugar de encuentro será en el Gimnasio Municipal y se pide que los perros tengan collar y correa, bozal de ser necesario, y en el caso de los gatos llevarlos en un bolso transportador, caja o jaula y para ambos mantas, ya que la anestesia les baja la temperatura corporal.

“Queremos lograr con la nueva gestión de gobierno poder llegar a la zona rural porque quedan muchos perros de los arreos o perras embarazadas que vienen de la zonas aledañas de Loncopué” sostienen desde la agrupación.

En Loncopué desde 19 de julio de 2018 fecha en que se aprobó la ordenanza 1553/18 las castraciones de perros y gatos son un servicio público. “La Agrupación Almas viene trabajando hace casi 7 años y se han realizado en total unas 2100 castraciones aproximadamente. De las cuales con el municipio desde la ordenanza van 520 castraciones y esperamos llegar a muchas más” cuentan los voluntarios y agregan que “este es un Programa de Equilibrio Poblacional de la fauna urbana, en el cual debemos trabajar en forma conjunta Municipio, Comunidad y Voluntarios” .