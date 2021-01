Piden ayuda para rescatar a un perro de un islote del río

Este domingo Prefectura acompañó dos vecinos de Neuquén que intentaron rescatar a un perro que se encuentra en un islote del río por Linares al fondo.

En diálogo con mejorinformado.com I vana Malaspina , que comenzó el pedido en las redes sociales contó que fue visto por primera vez, en diciembre pasado, por Valeria Cilleruelo que practica kayak. "Fue ella quien hizo la primera publicación en Facebook y desde ese momento son varias las personas que van en kayak y lo ven. Sin embargo, el perro no se deja atrapar" agregó.

En el lugar, Cilleruelo pudo dialogar con una mujer que vive ahí quien contó que el perro de raza fila brasilero o gran danés "está desde hace varios meses, incluso antes de navidad y que nadie puede acercarse a él porque se esconde".

Este fin de semana, Julio Almanza , marido de Ivana, y Maricel Jara pudieron cruzar este fin de semana al islote con ayuda de Prefectura y caminaron durante 3 horas intentando dar con el animal, pero no pudieron atraparlo.

Malaspina contó a este medio que "Prefectura no los puede volver a cruzar hasta tener al perro atrapado" y es por ello que se inició una campaña en las redes para "armar un grupo de personas que puedan cruzar en kayak o canoa, rastrearlo y atraparlo".

"No vamos a poner en riesgo a nadie y el operativo de rescate será bajo protocolo de seguridad. Pedimos ayuda de personas que se manejen con kayak o canoa y que practiquen a diario el deporte" aclaró la mujer.

Una vez atrapado, Prefectura se encargaría de sacarlo del islote y sería luego trasladado en camioneta a un centro de atención veterinario.

Ivana sospecha que el perro podría ser "Milo" que se perdió el pasado 9 de octubre en la Isla Jordán. "Me comuniqué con la mujer que compartió la publicación, pero está de viaje. Me pidió fotos para saber si se trata de Milo, pero no pudieron tomarle" aseguró la rescatista.

En caso de ser rescatado, será trasladado a un hogar de tránsito hasta que se recupere ya que está muy delgado. Luego se esperará a confirmar si efectivamente tiene dueño y en caso de no tenerlo, será dado en adopción responsable.