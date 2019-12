Exclusivo: Juan Gálvez contado por su hijo

Eran carreras que cubrían once mil kilómetros entre caminos de tierra y un poco de asfalto. Pueblos de todas las provincias se volcaban a las rutas a ver pasar los autos y quedar envueltos en la polvareda y la emoción del ruido de esos motores. Dentro de esos autos, pilotos que, por ejemplo, casi no descansaban para hacer una etapa de 1.800 kilómetros entre Buenos Aires y Comodoro Rivadavia. Dice el hijo de Juan Gálvez: “pararon a descansar un poco en Bahía Blanca, porque ahí terminaba el asfalto y empezaba el ripio de la Patagonia”. Y no era un paseo, por momentos superaban los 220 kilómetros por hora o más. Una de esas etapas cubrió buena parte de Neuquén, cuando cubrió el recorrido de Bariloche a Zapala y desde allí a Mendoza.

Ricardo Gálvez tiene un tono de voz similar al de su padre y ha estudiado detalladamente la trayectoria de quien ganó nueve títulos de Turismo de Carretera y aún hoy se mantiene inalcanzable. Ese detalle y la intimidad de Juan Gálvez las explayó en una entrevista que mantuvo con los periodistas Oscar Lorenzo Scalerandi y Sergio Sarachu, por AM 550 y el canal 24/7 Noticias.

Entre los secretos de tantos triunfos (¡corrió en el TC 141 carreras y ganó 56!), para su hijo se cuenta el estado que tenía Juan Gálvez: “tenía un físico privilegiado, no tenía un cuerpo musculoso sino fibroso, cuidaba mucho su salud y su alimentación”. El otro elemento era el cuidado y estudio de cada una de las carreras que se aprestaba a competir.

También habló de la intimidad de la familia: “nos costó mucho asimilar la muerte de Juan” confesó. “Juan no se podía matar arriba de un auto de carrera, después de todo lo que había hecho no estaba dentro de lo posible. No sólo en la familia sino en sus allegados (el accidente) hizo que se dejara de hablar de Juan durante bastante tiempo, porque era como que la gente no lo asumía y la familia tampoco”.

Su primera participación en el TC también fue brillante, ya que debutó en 1949 ganando seis de las siete carreras, incluyendo el “Gran premio de la República Argentina”, cubriendo más de once mil kilómetros, sacándole más de tres horas de ventaja nada más y nada menos que a Juan Manuel Fangio y cinco horas a su hermano Oscar Gálvez. El primer campeonato de los nueve que ganó en total lo alcanzó el primer año que corrió en la más popular de las categorías del automovilismo nacional.

En el video, la entrevista completa realizada en el programa “Viaje al puerto de la noche”.