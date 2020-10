Barcelona, con Messi, visita a Juventus, sin Cristiano

Al momento del sorteo, el partido entre Barcelona y Juventus es uno de los más esperados en la fase de grupos. La posibilidad de ver a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo cara a cara lo hacía atractivo. Eso no se da desde que el luso se fue del Real Madrid a mediados del 2018. Sin embargo, los fanáticos del fútbol deberán esperar.

El protocolo de la UEFA habla de que para jugar, se tiene que dar negativo de coronavirus una semana antes de cada partido. Más allá de que se hablaba de la posibilidad de que la UEFA haga una excepción para que Cristiano Ronaldo, positivo hace algunas semanas, pueda estar presente, el luso volvió a dar positivo y terminó con toda esperanza.

No sólo que no se dará el cruce entre Messi y Cristiano es el condimento del partido de hoy. El equipo catalán viajará a Turín horas después de que Josep María Bartomeu renunció a la presidencia del club, dos meses después del conflicto con Lionel Messi, quien anunció su salida que finalmente no se concretó.

Más allá de todo, Juventus recibirá a Barcelona desde las 17.00 de la Argentina, en un partido correspondiente a la segunda fecha el Grupo G que será televisado por ESPN 2.

Otros partidos de hoy (hora Argentina):

Krasnodar (Rusia) vs Chelsea (Inglaterra). 14:55

Basaksehir (Turquia) vs PSG (Francia). 14:55

Borussia Dortmund (Alemania) vs Zenit (Rusia). 17:00

Brugge (Bélgica) vs Lazio (Italia). 17:00

Ferencvarosi (Hungria) vs Dinamo Kiev (Ucrania). 17:00

Manchester United (Inglaterra) vs RB Leipzig (Alemania). 17:00

Sevilla (España) vs Rennes (Francia). 17:00

Resultados de ayer:

Lokomotiv (Rusia) 1 – Bayern Munich (Alemania) 2

Shaktar Donetsk (Ucrania) 0 – Inter Milan (Italia) 0

Atalanta (Italia) 2 – Ajax (Holanda) 2

Atlético Madrid (España) 3 – Salzburgo (Austria) 2

Monchengladbach (Alemania) 2 – Real Madrid (España) 2

Porto (Portugal) 2 – Olympiakos (Grecia) 0

Liverpool (Inglaterra) 2 – Midtjylland (Dinamarca) 0

Marsella (Francia) 0 – Manchester City (Inglaterra) 3