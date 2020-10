Fox Sports seguirá transmitiendo partidos

A horas del comienzo del nuevo torneo, se decretó que la empresa Fox Sports se sume a TNT Sports en la televisación del fútbol. La Justicia decidió que tanto la AFA como la Liga Profesional de Fútbol se “abstengan de realizar actos, llevar adelante procedimientos y aplicar cualquier medida" que le impida a la empresa Fox Sports a hacer uso de los “derechos exclusivos ilimitadas que tiene y le pertenecen”.

Así, Fox Sports, en manos de Disney (propietaria también de ESPN), y TNT Sports deberán repartirse los 12 partidos de cada fecha del nuevo campeonato. Los dos cruces de hoy (Gimnasia vs Patronato y Talleres vs Newell's) serán televisados por el canal de Turner. Ambas empresas tienen contrato vigente con la AFA hasta 2022, con opción a renovar por otros cinco años (hasta 2027). La AFA ahora debe acatar la cautelar del juez, más allá de si decide continuar el litigio iniciado o dar vuelta la página.

Hace unos días, Boca y River expresaron su disconformidad por intermedio de un comunicado en conjunto. “Tras los anuncios de la Asociación del Fútbol Argentino de modificaciones sobre el contrato de televisación del fútbol, River Plate y Boca Juniors comunican que no fueron parte de la definición del nuevo escenario contractual y a su vez manifiestan que no consideran justo no haber participado de una decisión tan importante para el futuro del fútbol y de los clubes”, habían indicado.