Hamilton igualó a Schumacher: siete campeonatos

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) igualó hoy el récord de siete campeonatos del alemán Michael Schumacher en la Fórmula 1, después de coronarse en el Gran Premio de Turquía, en Estambul, por la decimocuarta fecha de la temporada 2020. El británico logró su décimo triunfo en el año y número 94 de su historial en la categoría, tras completar las 58 vueltas al circuito con un tiempo de 1:42:19.313 bajo condiciones de lluvia.



Hamilton retuvo el título de la F1 por cuarto año consecutivo y quedó a solo uno de emparejar el reinado más extendido que todavía es propiedad del alemán (2000-2004). El británico se consagró por primera vez con McLaren en la temporada 2008 y posteriormente lo hizo con Mercedes en 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020.



Schumacher ganó dos campeonatos con la escudería Benetton en 1994 y 1995 y a partir de 2000 lo hizo con Ferrari.



En la galería de máximos campeones, después de ellos dos, se ubican el argentino Juan Manuel Fangio con cinco títulos (1951, 1954, 1955, 1956 y 1957) y con uno menos el francés Alain Prost (1985, 1986, 1989 y 1993) y el alemán Sebastian Vettel (2010, 2011, 2012 y 2013), que este domingo llegó al podio por primera vez en la temporada 2020.



Hamilton, de 35 años, permaneció en su auto por unos minutos para asimilar el histórico logro una vez terminada la carrera y luego corrió al encuentro de su equipo para abrazarse con cada uno de sus integrantes.



"He perdido las palabras, no las encuentro. Siempre comienzo agradeciendo a todo el equipo, los que están aquí, los que están en la fábrica... No tendría esta oportunidad si no hubiera empezado en este equipo, estoy muy orgulloso de todos ellos", reconoció con su voz quebrada.



"Este sueño comenzó cuando era chico y veía los Grandes Premios, era esto lo que quería". Y finalizó con un consejo: "No dejes que nunca alguien te diga que no puedes cumplir tus sueños, que no te paren, no dejes rendirte".