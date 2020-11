Preocupación: Internaron a Maradona

Internaron a Diego Armando Maradona, este lunes en una clínica de la ciudad de La Plata, lugar en donde actualmente trabaja como entrenador del primer equipo de Gimnasia y Esgrima.

El pasado viernes tuvo un breve paso por el estadio en el que fue agasajado por su cumpleaños número 60, en el que a simple vista se lo vio con su salud un tanto deteriorada, y con dificultad para caminar. Desde su entorno aseguran que no lo ven bien ni física ni anímicamente.

El "10" llegó al Sanatorio IPENSA junto a su médico personal Leopoldo Luque, para internarse y comenzar con una batería de chequeos médicos que determinen los próximos pasos a seguir. "Yo se que el puede estar mejor por eso lo trajimos" dijo el doctor. "Diego me va a matar, pero no es fácil trabajar con él" confió Luque.

"Es un paciente de edad, con muchas presiones en su vida y hay que ayudarlo" dijo su médico en la puerta de la clínica. "El no está acá porque lo traje yo, está acá porque él quiso".

Allegados descartan que la internación tenga alguna vinculación con el COVID-19 y aseguran que no fue de urgencia. A su vez apuntaron que la misma fue consensuada con el propio Maradona, quien entiende que no pasa un buen momento y busca recuperarse. Hace algunos meses, el propio médico personal de Diego había dado a entender que el astro no pasaba un buen momento en relación al consumo de alcohol.