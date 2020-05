Marcos Díaz se va de Boca y volvería un viejo conocido

La dirigencia de Boca Juniors tomó la decisión de no renovarle el contrato al arquero suplente Marcos Díaz, quien tiene contrato con la institución hasta el 30 de junio próximo.

El ex Huracán llegó al club en enero de 2019 y firmó un contrato por 18 meses, sin embargo, al no llegar al nivel deseado, Diaz se mantuvo como el segundo nombre por detrás de Esteban Andrada, y hoy ya no es tenido en cuenta por la cúpula xeneize.

Por otra parte, se sabe también que Agustín Rossi, de buen andar en Lanús, tiene que volver al club luego de irse a préstamo. De todas formas, la intención es vender a alguno de los dos arqueros (Andrada o Rossi) y traer a Javier García, jugador que surgió en las inferiores de Boca y hoy milita en Racing.