Lammens, pesimista sobre la vuelta

La situación en AMBA es muy compleja según el Ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, aseguró que ve lejana la vuelta del fútbol. "En algunas cosas hemos retrocedido" dijo.

A pesar de todo, el ex presidente de San Lorenzo de Almagro sostuvo que "no es una locura que los equipos de Capital jueguen en otras provincias" aunque remarcó que "eso es una facultad de la AFA, no del Estado Nacional". Respecto a esto, opinó "Si la AFA tomó esa decisión, tiene que consultarnos sobre las condiciones sanitarias".

Sobre la vuelta de las otras disciplinas, el funcionario añadió "Venimos hablando con el ministro de Salud (Ginés González García) para que las actividades deportivas se vuelvan a practicar, no solamente el fútbol". En los próximos días, se evaluarán los protocolos presentados por el automovilismo. Lammens confirmó que "varias categorías del automovilismo presentaron sus protocolos".