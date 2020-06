¿Los partidos del Ascenso serán preliminares a los de Primera?

Nicolás Russo comentó la posibilidad de que los partidos del Ascenso se jueguen como "preliminar de los encuentros de Primera División". Según el dirigente, la infraestructura de algunos clubes "no es buena" para poder seguir los protocolos sanitarios por la pandemia de coronavirus.

"El fútbol argentino volverá, con suerte, en septiembre o a principios de octubre. Los entrenamientos comenzarán a fines de julio o principios de agosto y, desde ahí, 45 días de pretemporada", señaló el presidente de Lanús en declaraciones radiales. Sin embargo, agregó: "Algunos tienen mucha ansiedad para que vuelva el fútbol pero es muy difícil que, por ahora, pueda regresar".

Además, consideró que "recomponer la situación de los clubes, en el aspecto económico va a demandar dos años, como mínimo".

Sobre la iniciativa del presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, para retomar los entrenamientos, opinó: "Está bien que Fassi quiera empezar a entrenar, pero no me parece correcto tratar de sacar ventajas en situaciones como estas, considerando que la mayoría de los equipos no pueden hacerlo", manifestó.

Por último, expresó que en el torneo de Primera Nacional "hay que jugar las fechas que faltan": "Los dos primeros, que jueguen la final, y que después se juegue el Reducido", cerró Russo.