Preocupación en el entorno de Djokovic por un contacto estrecho

This is how @novakfoundation introduces sport to kids - through games and team play uD83DuDE4F?? Ovo je dan decijih aktivnosti na Adria Tour-u. Igramo se i družimo kros sport! @DjokerNole @AdriaTennisTour #AdriaTour full Live is here! https://t.co/LdezpuVQjC pic.twitter.com/6mlpIGLRlw