El coronavirus llegó al TC

Christian Dose, piloto y dueño de equipo de Turismo Carretera, dio positivo en el test de coronavirus. La noticia se dio a conocer este martes, dos días después de haberse hisopado en la Clínica Privada Monte Grande luego de comenzar a sentir síntomas. Si bien presentó fiebre, se encuentra en buen estado de salud y ya está en recuperación.

“Me llamaron a las 10 de la mañana para decirme que era positivo. Considero que lo peor ya pasó y fue el pico de fiebre que tuve en la madrugada del domingo. Ahora estoy con leve dolor de cabeza. Muscularmente me duele a la altura de la cadera pero en líneas generales estoy bien. Me da bronca la situación porque yo nunca tuve nada. Jamás me enfermé y me toco en esta”, expresó Dose al programa Carburando de TyC Sports.

El caso de Dose , a los 50 años de edad, con COVID-19 es el primero que se conoce de un piloto en la categoría más popular del país. El nacido en Buenos Aires debutó en el TC en la temporada 2002 y lleva en la categoría 206 carreras. En el 2020 corrió en Viedma y Neuquén, las dos competencias que se llevaron a cabo antes que se decrete la cuarentena obligatoria.