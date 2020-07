¡Showtime! La NBA volvió al ruedo

Con adaptaciones, se disputaron los primeros duelos de preparación. Cada uno de los 22 equipos jugará tres partidos antes del reinicio de la campaña, pautado para el 30 de julio.

En el encuentro que le dió arranque a la breve pretemporada, Los Angeles Clippers vencieron a los Magic de Orlando por 99 a 90. Así, uno de los grandes candidatos al título arrancó con el pie derecho. En el segundo juego, Denver Nuggets le ganó a Washington Wizard por 89 a 82. Así también, New Orleans Pelicans sorprendió a unos diezmados Brooklyn Nets, que no contarán con Kyrie Irving que decidió no jugar en la burbuja, por 99 a 68. Al final del día, Miami se impuso ante Sacramento Kings por 104 a 98.

Las canchas se vieron diferentes a como está acostumbrada la gente. Como se sabía, no hubo espectadores en las plateas, también fueron retirados los bancos tradicionales. Los entrenadores y jugadores suplentes se distribuyen en tres hileras de asientos con medio metro de separación. En el centro de la pista los responsables de dirigir el partido y tomar las estadísticas sí portan mascarilla y su área está separada de jugadores y bancos por una protección de cristal.

En el estadio aparecieron dos lemas. '#WholeNewGame' (Un Juego Nuevo), que marca el reinicio de la temporada, aparece en distintos puntos de la cancha. Por otra parte, la frase 'Black Lives Matter' (La vida de las personas negras importa) está grabado en un lateral del centro de la pista, como señal de apoyo de la NBA al movimiento que reclama la igualdad racial y el fin de la brutalidad policial contra las personas afroamericanas.

De cara a la competencia oficial, se sabe que en el primer partido de cada equipo, los cuartos tendrán una duración de 10 minutos en lugar de los 12 habituales. La NBA tomó esta medida ante la prolongada inactividad con la que llegan los jugadores, que no tienen competencia desde marzo.