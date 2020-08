Con argentinos inicia el Metro 2020 del básquetbol uruguayo

El campeonato Metro 2020 del básquetbol de ascenso de Uruguay se iniciará mañana con dos partidos, con participación de jugadores argentinos.

El certamen, en el que intervendrán 13 equipos, se jugará íntegramente en la ciudad de Montevideo y otorgará dos cupos para la edición 2021-2022 de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB).

En uno de los encuentros que se jugará mañana, 25 de agosto, con la presencia del escolta juninense Jonatan Slider (ex Argentino de Junín), se medirá con Lagomar, que tiene en sus filas a los hermanos Gonzalo (alero, ex Vélez Sarsfield y Racing Club) y Sebastián (escolta, ex Parque Sur de Córdoba) Alvarez.

Este partido se disputará, a puertas cerradas, desde las 22.15 en el Centro de Entrenamiento de la Federación Uruguaya de Básquetbol (CEFUBB).

“Es un equipo joven, con muchas ganas. Sabemos que tenemos limitaciones, pero también podemos potenciarnos. Es un torneo corto y ahí radica la clave”, sostuvo Slider.

“Los candidatos son otros, pero si elevamos el nivel podemos darle una sorpresa a cualquiera” agregó el escolta a la prensa.

Otro de los cotejos que se jugarán mañana es el que sostendrán Sayago-Cordón, desde las 20.

La primera fecha del Metro continuará el martes con otros dos choques: Larre Borges, con el concurso del pivote argentino Martín Leiva (ex Boca), se medirá con Unión Atlética, a partir de las 22.15.

Mientras que más temprano, a las 20, se enfrentarán Stockolmo (con Leonardo Mainoldi, ex Quimsa) y Olivol Mundial (con Damián Tintorelli, ex Olímpico de La Banda).

Por su parte, el pivote santafesino Agustín Cáffaro (San Lorenzo) tendrá su bautismo en el Urupán Basket el miércoles, en un choque ante Verdirrojo (20). El otro partido será Tabaré-Danubio (22.15). Tendrá fecha libre Colón.