Soso renunció a San Lorenzo, que busca nuevo técnico

El director técnico de San Lorenzo, Mariano Soso, presentó hoy su renuncia al cargo y le puso fin a una breve y magra campaña de once partidos en la Copa Diego Armando Maradona. El rosarino, de 39 años, le comunicó su decisión al presidente del club, Marcelo Tinelli, durante una reunión de la que también formaron parte los tres miembros de la Secretaría Técnica: Leandro Romagnoli, Alberto Acosta y Hugo Tocalli.



El ex entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata y Defensa y Justicia en Argentina había resuelto su salida anoche mismo después de la goleada sufrida ante Banfield (4-1), flamante finalista de la Copa Maradona.



Soso fue presentado por San Lorenzo en marzo, días antes de la declaración de la pandemia de coronavirus, y recién pudo debutar el 31 de octubre con un empate sin goles ante Argentinos Juniors en La Paternal. Después de ganar su grupo en la instancia inicial de la Copa Maradona, San Lorenzo perdió tres de sus cinco partidos en la segunda ronda de la competencia, en la que perfilaba como favorito para llegar a la final por evitar en el sorteo a rivales como Boca, River, Independiente y Huracán.



El malestar con el DT se desató el lunes pasado con la derrota frente a Gimnasia en el Nuevo Gasómetro, que provocó la eliminación una fecha antes, y llegó al límite anoche con la goleada en el estadio Florencio Sola, donde San Lorenzo lució como un equipo caótico desde lo táctico.



Desde septiembre de 2017, con la salida del uruguayo Diego Aguirre, San Lorenzo ingresó en un ciclo de inestabilidad deportiva con tres interinatos y otros tres ciclos de técnicos contratados que no llegaron a cumplir un año de contrato.



El primero de ellos fue Claudio Biaggio (2017-2018), luego seguido por Jorge Almirón (2018-2019), Juan Antonio Pizzi (2019), Diego Monarriz (2019-2020), Tocalli/Romagnoli (2020) y Soso (2020).



Los nombres que comenzaron a circular como posibles reemplazantes son Diego Dabove (Argentinos Juniors), Hernán Crespo (Defensa y Justicia), Néstor Gorosito (recientemente llegado a Olimpia de Paraguay) y Rubén Insúa, DT campeón de la Sudamericana 2002 en el club.