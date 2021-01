¿Qué pasará con la última fecha de la Copa Maradona?

Una vez más, la Asociación del Fútbol Argentino tiene complicaciones con el cronograma a horas de iniciar la fecha. En esta oportunidad, no tiene la culpa la desorganización. Tiene que ver con la nueva medida nacional que limita la circulación nocturna en todo el país.

Este fin de semana, se definen a los ganadores de la Zona Campeonato y Zona Complementación, que serán los finalistas de cada grupo. Para evitar especulaciones, se programó para que compartan horario los duelos que pueden ser definitivos y en esta oportunidad muchos de ellos están pautados para comenzar a las 21.30. Esto significará que el juego culmine cerca de las 23.20/30, horario en el que ya se incumple con la medida del gobierno.

Justamente en ese horario, la Liga Profesional estableció seis partidos en tres días distintos y todos ellos sufrirían modificaciones, ya que se disputarán en la Capital Federal, Provincia de Buenos Aires y Santa Fe, tres de los distritos más afectados por la pandemia de coronavirus. Los partidos son Argentinos Juniors vs. Boca y River vs. Independiente (sábado 9 de enero); Colón vs. Talleres, Banfield vs. San Lorenzo y Gimnasia de La Plata vs. Atlético Tucumán (domingo 10 de enero); Estudiantes de La Plata vs. Central Córdoba (domingo 11 de enero).

Por el momento, desde la AFA nadie se ha expresado al respecto de la situación y se espera que en correr del día o mañana viernes 8 de enero se den a conocer los cambios o la presentación de un documento que exima de la medida por única vez a los seis juegos de la Copa Diego Maradona.